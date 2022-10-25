Kılıç ve satırla saldıran avukat yakalandı!

İstanbul Bakırköy'de Kartaltepe Mahallesi'nde, 20 Ekim Perşembe saat 15.00 sıralarında, avukat Levent D. hukuk bürosunun olduğu apartmanda eline aldığı kılıç ve satırla bağırıp küfür etmeye başladı.
MESLEKTAŞINA SALDIRDI SOKAĞA YÖNELDİ
AA'da yer alan habere göre gürültü nedeniyle koridora çıkan meslektaşına saldıran Levent D, daha sonra sokağa yöneldi.
İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI
Sokaktaki insanları da tehdit eden Levent D, yoldan geçen araçlara saldırmaya çalıştı. İhbar üzerine gözaltına alınan şüpheli Levent D, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
YENİDEN GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Görüntüleri inceleyen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Levent D'nin yeniden gözaltına alınması talimatı verdi.
YAKALANIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis ekiplerince yakalanan Levent D, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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