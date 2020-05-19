Kılıçdaroğlu, 82 genç ile video konferans toplantısında bir araya geldi - ANKARA

Türkiye’nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden toplantıya katılan gençlerin başarı hikayelerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, soruları da yanıtladı. Adana Yüreğir’de CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın tutuklanmasını değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yargı bağımsızlığı yok, hukukun değil, siyasal iktidarın gereği yapılıyor” dedi.
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