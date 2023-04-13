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Haberler Gündem Politika "Kılıçdaroğlu alkışlarla cumhurbaşkanı olarak gelecek"
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Akşener: Kılıçdaroğlu alkışlarla cumhurbaşkanı olarak gelecek

Samsun'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan saygıyla yolcu edilecek ve alkışlarla Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olarak gelecek" dedi.

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DHA

Milletvekili adaylarının tanıtımı için Samsun´a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti otobüsü üzerinden halka hitap etti.

DHA'da yer alan habere göre uzun süredir seçmenin dertlerinin dinlenmediğini söyleyen Akşener, "Buna karşın projelerle rekabet etmek lazımken 50 tane saçmalık üzerinden herkesin birbirine düşman edildiği, birilerinin ise cebini doldurduğu bir düzenle yönetiliyoruz. Bu düzenin adı tek adam düzenidir, bu düzenin adı harami düzendir. Dolayısıyla kul hakkının yendiği, harama el uzatıldığı bir düzen hakim. 3 yılın sonunda buradayım. Defalarca geldim gittim ama bu dükkanların içinde hiç propaganda yapmadım" dedi.

"AK PARTİLİLERDEN OY İSTİYORUM"

Seçimde İYİ Parti´ye oy verilmesini isteyen Meral Akşener, "Şimdi sizden cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu´na oy vermenizi istiyorum. Özellikle AK Partili seçmenlerden oy istiyorum. Çünkü bu seçim parlamenter sistemin konuşulduğu son seçim. 5 yıl sonra parlamenter sistemin konuşulamadığı, bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan ucube sisteme tekrar başkan seçeceğiz. AK Parti´ye oy veren ve Sayın Erdoğan´ı çok seven kardeşlerim, öfke dolu sistemde aynı yetkilere sahip biri gelip koltuğa oturacak. Dolayısıyla öncelikle siz bu ucube sistemin değişeceğine söz veren Millet İttifakı´na ve adayına oy vermelisiniz. Çünkü biz, derhal ve çok çabuk parlamenter sisteme geçeceğiz. Hukukun üstünlüğünü sağlayacağız, yargıyı serbest bırakacağız, hakimler bilgilerine, vicdanlarına göre karar verebilecek. Ekonomik olarak yapılan bütün haksızlıklar gidecek. 2022´de KPSS´nin soruları çalındığı için mağdur olan kardeşlerim haklarınız geri verilecek. Seçimi kazanır kazanmaz 100 bin öğretmen ataması yapılacak. Mülakat derhal kaldırılacak. Kimsenin hakkının yenmediği bir düzen kurulacak. Dolayısıyla bu seçim, önemli bir seçim" ifadelerini kullandı.

"HER BİR ARKADAŞIM YANINDA 2 ARKADAŞINI SEÇİME GÖTÜRSÜN"

"Her bir arkadaşımın yanında 2 arkadaşını seçime götürmesini istiyorum" diyen İYİ Parti Genel Başkan Akşener, "Sandık başında görev almalarını istiyorum. Sandık başlarında dönen işlerin önlenmesini istiyorum. Biz siyasi partiler olarak elimizden geleni yapacağız. Bunun sözünü veriyoruz. Daha iyi bir Türkiye için, nefes almak isteyen gençler için, tecavüze uğrayıp, tacize uğrayıp, tecavüz edenin serbest kaldığı düzeni değiştirmek için buradayız. Gençlerin sokak lambası söndüğünde korkarak eve gitmediği bir Türkiye için 14 Mayıs´ta oy kullanacaksınız. 1 oyla Türkiye´nin kaderini değiştireceksiniz. 14 Mayıs akşamı sandıklar açılacak ve Sayın Kılıçdaroğlu 13´üncü cumhurbaşkanı olacak. Sayın Erdoğan saygıyla yolcu edilecek ve alkışlarla Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olarak gelecek" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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