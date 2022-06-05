Kılıçdaroğlu: Altı lider bir araya geldik 0:00 / 0:00

AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesinin hizmetlerinin anlatıldığı Zafer Park'taki etkinliğe katıldı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, kentlerde yeşil alanlar ve temiz havanın olmasının önemine işaret ederek, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakılması gerektiğini belirtti.

Neresi olursa belli bir zaman dilimi içinde güneş enerjisini hayata geçireceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, bütün çiftçilerin elektriği ücretsiz kullanacağını, elektrikten de gelir elde edileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Biz doğanın bize sağladığı bütün olanaklardan yararlanıp o yararı halka, geniş kitlelere, üretenlere, alın teri dökenlere vermek istiyoruz. Böylesine güzel bir çabamız var." dedi.

Vatandaşların karamsarlığa kapılmamalarını söyleyen Kılıçdaroğlu, güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceklerini kaydetti.

"ALTI LİDER BİR ARAYA GELDİK"

Kılıçdaroğlu, "Altı lider bir araya geldik. Bizim önceliğimiz Türkiye, bizim önceliğimiz demokrasi, bizim önceliğimiz kadın erkek eşitliği, bizim önceliğimiz bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye." diye konuştu.

Önceliklerinin itibarlı, saygın bir Türkiye, temiz siyaset ve beraberlik olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bizim önceliğimiz hiç kimsenin inancı, yaşam tarzı ve kimliği dolayısıyla ötekileştirilmemesi. Bizim önceliğimiz her yerin Çankaya gibi olması, Türkiye'nin Çankaya gibi olması, Türkiye'nin neresinde yaşıyorsa yaşasın insanlarımızın mutlu olması. Bizim önceliğimiz siyaset kurumunun halkına hesap vermesi, parlamentonun gerçekten de halkı temsil etmesi, parlamento üzerindeki vesayetin de kaldırılmış olması. Bizim önceliklerimiz önemli. Bizler Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaya kararlıyız. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

Zaman zaman söyleyebilirler 'Efendim masa dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu, kavga oldu.' Bunların hiçbirisine inanmayın. Altı lider önemli bir sorumluluk üstlendi ve altı lider Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak."

"HİÇ KİMSENİN UMUTSUZLUĞA KAPILMAYA HAKKI YOK"

Türkiye'ye huzuru ve bereketi getireceklerini; çalışan, üreten, alın teri döken gençlerine, kadınlarına güvenen Türkiye'yi inşa edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, bunun için kararlı olduklarını, sonuna kadar gideceklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "O nedenle bizim saray merakımız yok. Eğer merak arıyorlarsa bizim merakımız huzurlu bir Türkiye. Bizim saraylarda oturmak, halkı küçük görmek gibi bir alışkanlığımız hiç yok. Halkımıza, insanımıza güveniyoruz. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği beraber yaşamak istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Biz bunu yapmaya kararlıyız. O nedenle hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok." şeklinde konuştu.

"7,5 MİLYON GENÇ İLK KEZ OY KULLANACAK"

Gelecek seçimin kaderini kadınların ve gençlerin belirleyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, 7,5 milyon gencin ilk kez sandığa gidip oy kullanacağını söyledi.

Gençlerin Türkiye'nin kaderini değiştireceğini, demokrasinin ne kadar önemli olduğunu bütün dünyaya göstereceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar sandığa gidip demokrasiden yana oy kullandıklarında dünya siyaset tarihine önemli bir armağan bırakmış olacaklar. Otoriter bir yönetimi, demokratik yöntemlerle sonlandıracağız. Gençler buna karar verecek. Bu kararlılıkla yollarına devam edecekler. O nedenle gençlere ve kadınlara olan güvenimiz sonsuz. Sizler, Türkiye'nin kaderini değiştireceksiniz. Bütün belediye başkanlarımız hepsi çalışıyor. Baskılara, engellemelere rağmen çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz."

Etkinliğe, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve vatandaşlar katıldı.