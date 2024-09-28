Kılıçdaroğlu: CHP'nin sorumluluğu yanlışa göz yummak değildir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in New York Belediye Başkanı’nın yargılandığı davadaki suçlamalara konu olan iddialara ilişkin Türkevi'nde yaptığı açıklamayı eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından eleştirdi.

Erdoğan Hükümeti ve kurduğu Saray düzeninin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti değildir! Cumhuriyet Halk Partisi; rüşveti aklayacak, rüşvet verenleri devlet olarak isimlendirecek ve bu çarka payanda olacak bir parti asla değildir. Halkın büyük umutlarla sıkı sıkıya bağlandığı…

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Cumhuriyet Halk Partisi; rüşveti aklayacak, rüşvet verenleri devlet olarak isimlendirecek ve bu çarka payanda olacak bir parti asla değildir. Halkın büyük umutlarla sıkı sıkıya bağlandığı CHP’nin kurumsal sorumluluğu, iktidarla normalleşme adı altında yapılan yanlışlıklara göz yummak, işlediği suçlara ortak olmak değildir" ifadelerini kullanırken "Milletimin ve partimin yanındayım" dedi.

Kılıçdaroğlu paylaşımını "Bugün normalleşme adı altında bizlere AKP’nin hatalarına göz yummamızı isteyenlere duyururuz ki; Şafağın söktüğü, güneşin battığı yerdeyiz ve Mücadele edeceğiz…" ifadeleriyle bitirdi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel, New York'taki temasları sırasında Türkevi'ni de ziyaret etmiş, burada New York Belediye Başkanı’nın yargılandığı davaya konu olan iddialara ilişkin soruya şu yanıtı vermişti:

"Burada böyle bir bina yapılırken, Türkiye, ABD'de rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil. Böyle bir acziyet içinde değil. Böyle bir şeye kalkışmak, niyet etmek falan Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden kimseye yakışmaz. Ben bunları yakın yere koymam. Ama böylesi bir binanın, hepimizin gurur duyduğu böyle bir binanın kazandırılması sürecinde bir jest gördüysek, fazlasını ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne tahsis edilen o muhteşem alan için yapmışızdır. Bunun parayla pulla ölçülecek bir tarafı yok. Güçlü müttefiklik ilişkileri bunu gerektirirdi zaten."