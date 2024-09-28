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        Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu: CHP'nin sorumluluğu yanlışa göz yummak değildir | Son dakika haberleri

        Kılıçdaroğlu: CHP'nin sorumluluğu yanlışa göz yummak değildir

        CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halefi Özgür Özel'in Türkevi ile ilgili iddialara ilişkin açıklamasını isim vermeden eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "CHP'nin kurumsal sorumluluğu, iktidarla normalleşme adı altında yapılan yanlışlıklara göz yummak, işlediği suçlara ortak olmak değildir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 22:18 Güncelleme: 28.09.2024 - 22:18
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        İsim vermeden eleştirdi
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in New York Belediye Başkanı’nın yargılandığı davadaki suçlamalara konu olan iddialara ilişkin Türkevi'nde yaptığı açıklamayı eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından eleştirdi.

        Kılıçdaroğlu paylaşımında "Cumhuriyet Halk Partisi; rüşveti aklayacak, rüşvet verenleri devlet olarak isimlendirecek ve bu çarka payanda olacak bir parti asla değildir. Halkın büyük umutlarla sıkı sıkıya bağlandığı CHP’nin kurumsal sorumluluğu, iktidarla normalleşme adı altında yapılan yanlışlıklara göz yummak, işlediği suçlara ortak olmak değildir" ifadelerini kullanırken "Milletimin ve partimin yanındayım" dedi.

        Kılıçdaroğlu paylaşımını "Bugün normalleşme adı altında bizlere AKP’nin hatalarına göz yummamızı isteyenlere duyururuz ki; Şafağın söktüğü, güneşin battığı yerdeyiz ve Mücadele edeceğiz…" ifadeleriyle bitirdi.

        O iddiaya Türkevi'nden cevap verdi
        O iddiaya Türkevi'nden cevap verdi

        ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

        Özel, New York'taki temasları sırasında Türkevi'ni de ziyaret etmiş, burada New York Belediye Başkanı’nın yargılandığı davaya konu olan iddialara ilişkin soruya şu yanıtı vermişti:

        "Burada böyle bir bina yapılırken, Türkiye, ABD'de rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil. Böyle bir acziyet içinde değil. Böyle bir şeye kalkışmak, niyet etmek falan Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden kimseye yakışmaz. Ben bunları yakın yere koymam. Ama böylesi bir binanın, hepimizin gurur duyduğu böyle bir binanın kazandırılması sürecinde bir jest gördüysek, fazlasını ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne tahsis edilen o muhteşem alan için yapmışızdır. Bunun parayla pulla ölçülecek bir tarafı yok. Güçlü müttefiklik ilişkileri bunu gerektirirdi zaten."

        New York Belediye Başkanı'na dava
        New York Belediye Başkanı'na dava

        TÜRKEVİ İLE İLGİLİ İDDİA

        New York Belediye Başkanı Eric Adams'a seçim kampanyasında usulsüz olarak bağış topladığı gerekçesiyle açılan davada Türkevi ile ilgili iddialar da yer alıyor. Adams'ın çeşitli hediyeler karşılığında, New York'taki 36 katlı Türkevi binasıyla ilgili gerekli yasal düzenlemeler için "devreye girdiği" öne sürülürken itfaiye izinleri karşılığında da Türkiye'den kampanyasına yasadışı bağış aldığı iddia ediliyor.

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        #Kemal Kılıçdaroğlu
        #Özgür Özel
        #Son dakika haberler
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