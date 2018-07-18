TARTIŞMASI bir süredir tükenmişti.

Ancak OHAL’in kalkması sonrası yerine geçecek yasa teklifinin TBMM’ye sevki yeniden alevlenmesine yol açtı.

Nedeni de bedelli askerlik ile ilgili düzenleme…

OHAL yerine geçecek yasa teklifinin içinde bedelli askerlik ile ilgili düzenleme de konulmuştu, ancak önceki gün çıkarıldı.

AK Parti’den de Eylül ayında konuyu gündeme getirecekleri açıklaması geldi.

Ancak dün sabah karar yeniden değişti ve AK Parti OHAL ile ilgili teklifin içine bedelli askerliği koymaya karar verdiğini açıkladı.

Bu da “yerel seçim hazırlığı mı?” tartışmasını başlattı.

Dikkat çeken ise tartışmanın tek başına muhalefette kalmayıp iktidar partisinin kulisine de yayılması...

MÜCADELENİN ZEMİNİ

CHP Grup toplantısı sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun makamındaki sohbetimizin konusu da ağırlıklı olarak yerel seçim ve imza toplaması devam eden olağanüstü kurultay üzerine oldu.

Kılıçdaroğlu’na grup konuşmasındaki, “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır” cümlesini anımsatıp, “Sathın adı nedir?” dedik.

“Vatan… Demokrasi sathı yani... Gerçek anlamda bu mücadeleyi sürdürmek için yerine getireceğiz” yanıtını verdi.

Parlamentodaki sandalye sayısına dikkat çekip, yeni mücadele alanının “Adalet yürüyüşüne benzer farkındalık yaratacak zeminde mi yürüyeceğini?” sorduk.

Yanıtı şöyle oldu:

“Parlamento içinde de parlamento dışında da mücadelemizi yapacağız. Demokrasi mücadelesi zor bir mücadeledir. Yeri ve zamanı geldiğinde demokrasi karşıtlarının baskılarına tahammül etme, o baskıları savuşturma mücadelesidir aynı zamanda... Ortama bağlı. Özellikle demokrasi konusunda mücadeleyi şöyle yapacağız böyle yapacağız gibi değil; ama bu mücadeleyi sürdüreceğiz.”

ZATEN 8 AY KALDI

Konuyu yerel seçime getirip, “Öne alınmasına bakışınız ne olur?” diye sorduk.

“Zaten temmuz ayındayız. Yerel seçimlerin öne alınmasına gerek yok. Çünkü zaten 8 ay sonra seçime gidiyoruz” diye konuya girdi.

Kasım ayına alınması için Anayasa değişiklik teklifinin Meclis’e gelebileceğine yönelik iddiaları anımsatıp, “Bu yönde girişim olursa tavrınız ne olur?” diye sordum.

Kısaca “Doğru bulmayız” yanıtını verdi.

Sözünü biraz açmasını istediğimde ise “Destek vermeyiz” diyerek erken yerel seçime karşı tavrını net koydu.

“ONA GİRMİYORUM…”

Kurultay için imza toplanması konusunu da sorduk.

Önce, “Ona hiç girmiyorum” cümlesiyle savuşturmak istedi.

Üsteledim, “Bir görüşe göre bugün öğle saatlerine kadar 63, bir diğer görüşe göre de 350’yi aşkın imza toplandığından söz ediliyor. Sizin bilginiz var mı?” dedim.

“Ben hiç girmiyorum” yanıtıyla ikinci kez geçiştirmek isteyince, “Partinizin kurultaya gidip gitmeme konusu” anımsatmasında bulundum.

Şu yanıtı verdi:

“Girmiyorum. Çünkü delegeler kurultay olmasını tercih ederlerse, yani kurultay olmasını tercih ederlerse yapacağız, imza toplanmazsa da yapmayacağız. Buna özel bir çaba, emek harcamak gerekmiyor... Sonuçta delegelerin tercihleri önemlidir. Delegeler eğer kurultayı isterlerse kurultayı yapacağız. Çoğunluk sağlanmasa da kurultayı yapmayacağız. Gündeme alınmasını doğru bulmuyorum.”

Muharrem İnce’nin son dönemdeki tavrına ilişkin de yorum yapmaktan kaçındı, “Kurultayın yapılmasını istiyor…” demekle yetindi…

BERBEROĞLU’NUN DURUMU

Kılıçdaroğlu tutukluluğunun üzerinden 399 gün geçtiğini belirttiği milletvekili Enis Berberoğlu’nun durumuyla da yakından ilgili.

Yargıtay’ın biran önce karar vermesi gerektiğini belirtti, eski Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un, “Seçilirse yeniden dokunulmazlığını kazanır” sözünü anımsatıp devam etti:

“Normalde Yargıtay’ın derhal toplanıp karar alması lazım. Bir gün bile içerde kalması başta insan hakkına aykırı.”

CHP’deki beklenti Yargıtay’ın yakın zamanda Berberoğlu’nun özgürlüğüne kavuşacağı noktasında…

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