Kılıçdaroğlu, esnaflar ile video konferans yoluyla görüştü - ANKARA

AA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 salgın hastalığı sürecinde işleri olumsuz yönde etkilenen esnaflar ile video konferans görüşmesinde bir araya geldi. Toplantıya İzmir, Kırşehir, Rize, Uşak, Kırklareli, Kars, Muş, Diyarbakır, Kilis, Sivas ve Manisa Esnaf Odaları Başkanları ile Kasaplar Federasyonu ve Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanları katıldı. Toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Veli Ağbaba eşlik etti.