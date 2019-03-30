CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de STK Temsilcileri, üretici birlikleri ve muhtarlarla düzenlenen buluşma etkinliğinde konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden satır başları:

Biz bu ülkenin geleceği için her türlü fedakarlığa hazırız. Canımızsa canımızı, malımızsa malımızı veririz.

Sanki beyfendiler Süleyman Şah türbesini kaçırmadılar. Şimdi kalkmışlar beka sorunu. İşbirliği yapıyoruz evet. Saadet Partisi'yle işbirliği yapıyoruz. İYİ Parti'yle yapıyoruz. Amacımız ne? Amacımız, bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, bu ülkede herkes huzur içinde yaşasın, bu ülkede adalet, hak, hukuk olsun. Bu ülkede belediye başkanları her kuruşun hesabını versin. Medya bağımsız olsun, doğruları yazsın. Biz bunun için yapıyoruz bu işbirliğini. Bunun Türkiye'nin geleceği için bir çaba olduğunu milletimiz bilmeli.

Bizimle onlar arasındaki temel farklılık şu. Bizim belediye başkan adaylarımız çıkar konuşur, projeleri anlatır, sonra biz konuşuruz. Onların konuşma hakkı yok. Projelerimi sayın Erdoğan anlatacak diyor. Bunu İstanbul Belediye Başkan Adayı diyor. Eskişehir'i Ankara'dan yönettirmem diyor Yılmaz Hoca. Bu kadar basit. Bizim Ankara'da oturup Eskişehir hakkında karar verme hakkımız var mı? Bu Eskişehirlilere hakarettir. Engellemelere rağmen Yılmaz Bey tüm bunların tamamını yaptı. Baraj yapacağım diyor. Normalde onların görevi ama yapacağım diyor. Yılmaz Bey'e de yapamazsın diyorlar. Yılmaz Bey diyor ki, ben sonuna kadar mücadele edeceğim diyor. Yılmaz Büyükerşen bir Eskişehir markası değil, bir Türkiye markası, bir dünya markası.

Bütün bu karalama kampanyalarına rağmen, halkın ferasetine güveniyorum. Hayatın her kesimi oturup, düşünüp, konuşuyor. Yerel seçimlerin kendine özgü koşulları vardır. Biz bu seçimlerde farklı bir strateji izledik. Bir ilçede belediye başkanı başarılıysa, bunu kanıtlamışsa o belediye başkanını aldık büyükşehir belediye başkan adayı yaptık. İmamoğlu, Beylikdüzü'nü aldı pırıl pırıl bir yer yaptık, şimdi de İstanbul'da kazanacak göreceksiniz. Onun da feyz aldığı kişi Yılmaz Büyükerşen'dir.

Mansur Yavaş için de Ankara'da her türlü karalama kampanyasını yaptılar. Seçimlere girmek serbest, seçilmek yasak. Kim oluyorsun sen? Kendini milli iradenin üstünde mi görüyorsun? Yavaş da seçilirse Ankaralılara hizmet edecek, bu kadar basit.

Eskiden Eskişehir bir bozkırdı, Bursa da yeşil Bursa'ydı. Şimdi yeşil Eskişehir ve beton bir Bursa ile karşı karşıyayız. İnsan ağacı görmek ister. Bir nehrin kenarında suyun akışını görmek ister. Bütün bunları yaratacak olan belediye başkanıdır. Mustafa Bey'i de göreceksiniz, 5 sene içerisinde yemyeşil bir Bursa yapacak. Bunun kanıtı var mı, var. Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptı, Bursa nefes almaya oraya gidiyor.