CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın açılışında 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için salonda bulunanları saygı duruşuna davet etti.Kılıçdaroğlu, saygı duruşunun ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor ve acılarla dolu bir hafta yaşadığını söyledi.

İnsanoğlunun bütün acılara katlanabildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, insanın aynı zamanda, önlenebilecek türden benzer acılar yaşanmaması için aklını kullandığını ve gerekli önlemleri alabildiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dilediğini aktararak, "Siyaset dünyamızın önemli bir aktörüydü. 3 kez başbakanlık yapmış, bu ülkeye hizmetleri olan bir devlet adamıydı. Kendisine Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

İzmir'deki depremin üzerinden 5 gün geçtiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hala enkaz tümüyle kaldırılmış değil. Bütün umutlarımız, nasıl 65 saat sonra sevgili Elif, 91 saat sonra minik kızımız Ayda kurtarılıyorsa, inşallah şu an enkaz altında olanlar da kurtarılır. Bu vesileyle Jandarma'nın, AFAD'ın, belediyelerimizin, İzmir Büyükşehir Belediyemizin, Kızılay'ın arama kurtarma ekiplerine yürekten teşekkür etmek bizim görevimizdir. Bunlar 24 saat, belli bir disiplin içinde, sessizliği koruyarak 'Acaba bir ses duyabilir miyiz, canlıyı nasıl kurtarabiliriz?', aslında onların uğraşı alanı buydu. O nedenle ben, hepsine yürekten teşekkür ediyorum."

- "Her enkazın başında 24 saat milletvekillerimiz bekledi"

Kılıçdaroğlu, depremin ardından hastanelerde tedavi altına alınan ve kendisinin de ziyaret ettiği hastalara acil şifa dileklerini iletti.Parti genel başkanlarının genellikle kendi partisine teşekkür etmediğine işaret eden Kılıçdaroğlu, İzmir'deki deprem sonrasında yaptıkları çalışmalar nedeniyle partisinin bütün üyelerine teşekkür etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, depremin meydana gelmesinin hemen ardından partililerinin adeta bir seferberlik anlayışıyla İzmir'e gittiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"91 milletvekili arkadaşımız görev yaptı. Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel'in koordine ettiği bir çalışma. Her enkazın başında 24 saat milletvekillerimiz bekledi. Çadırların tümü ziyaret edildi, 'Bizim bir eksiğimiz var mı, sizin eksiğiniz var mı?' diye soruldu. Çadırlar süratle kuruldu. Ekmek, süt, çorba, yemek, bütün bunların tamamı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer büyükşehir belediyelerimiz ve belediye başkanlıklarımızın desteğiyle hiçbir sorun olmamasına özen gösterildi. Verdiğimiz mücadele, yaptığımız çaba sadece İzmirliler için değil aslında, bir risk en hafif nasıl atlatılabilir, insanların yaşadığı mağduriyet en rahat nasıl giderilebilir, bu çaba içerisindeydik."

Kılıçdaroğlu, depremin ardından CHP'li belediyeler tarafından 2 bin 588 çadır kurulduğunu, 25 bin 991 battaniye, ısıtıcı, 370 bini aşkın maske dağıtıldığını anlatarak, arama kurtarma personeli, iş makineleri, binek araçların görev yaptığını, mobil şarj istasyonları kurulduğunu ve ücretsiz mobil internet imkanının da sunulduğunu bildirdi.

Deprem bölgesinde seyyar tuvaletler, seyyar mutfakların da kurulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, hasta ve taziye ziyaretlerinin yapıldığını, hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenlerine katılındığını anlattı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cenazelerin, yakınlarının arzu ettikleri illere gönderildiğini de dile getirerek, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bir yerde sorun varsa, sorunun giderilmesiyle ilgili her türlü çaba gösterildi. Bir şikayet telefonu bütün İzmir'e duyuruldu. Buraya gelen her şikayetin, her talebin, her beklentinin süratle cevaplandırılmasına imkan verildi. Ayrıca 230 vatandaşımıza, arzu ettikleri sabit yazlıklarda konaklama imkanı sağlandı. Çadırların tümü ziyaret edildi, kimlik bilgilerinden ayakkabılarına kadar bütün ihtiyaçları tespit edildi, raporlandı. Psikolojik destek isteyenlere de bu çerçevede yardım edildi. Şu anda İzmir'de hiç kimse aç ve açıkta değil. Bunlar CHP'nin belediyeler aracılığıyla yaptığı çalışmalar. Elbette Kızılay'ın, AFAD'ın, Jandarma arama kurtarma ekibinin, İzmir Valiliğinin çabaları da var. Bu çabalara da ayrıca teşekkür ederiz."(Sürecek)