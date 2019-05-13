Millet İttifakı'nın iki lideri, Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, YSK'nın seçim iptali kararının ardından ilk kez bir araya geldi.





Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, İYİ Parti Genel Merkezinde gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmenin gündeminde, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul seçimi vardı. Liderler, kendi partilerinde yürütülen çalışmalar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunurken, bundan sonra uygulamaya konulacak strateji, izlenecek yol haritası da masaya yatırıldı.



Görüşmede "ortak miting olacak mı" sorusunu da yanıt buldu. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu ile Akşener "ortak miting yapılmaması" konusunda görüş birliğine vardı.

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Liderlerin görüşmesinde, her iki partinin de kendi saha çalışmasını yaparak, genel başkan yardımcısı düzeyinde fikir alışverişinde bulunulması da kararlaştırıldı. Bu kapsamda hem anket çalışmaları hem de parti örgütleriyle yapılacak saha çalışmalarının sonuçları karşılıklı olarak paylaşılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, önümüzdeki günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da ziyaret etmesi bekleniyor.