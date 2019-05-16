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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kılıçdaroğlu: İstanbul seçiminde rakibimiz artık YSK

AA

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "23 Haziran'da sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız, sandıklara sahip çıkacağız. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Ben, İstanbulluların vicdanının rahatsız olduğunu görüyorum, hissediyorum" dedi

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben Yüksek Seçim Kuruluna ( YSK) güvenmiyorum. İstanbul seçiminde bizim rakibimiz artık YSK'dir. YSK, milletin iradesine darbe yapmıştır." dedi.

Kılıçdaroğlu, Fox Tv'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a gitmek üzere yola çıktığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün daha önce İstanbul'a geldiğinde, Çanakkale'yi geçip Dolmabahçe'nin önünde demirleyen gemileri gördüğünde "geldikleri gibi giderler" dediğini aktardı.

Atatürk'ün 100 yıl önce bugün Bandırma Vapuru ile Samsun'a hareket ettiğini, bunun Türkiye ve dünya tarihi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün bütün egemen güçlere karşı mazlum bir milletin mücadelesini başlattığını söyledi.

"Bugün konuşuyorsak, bayrağımızın altında onurla yaşıyorsak, minarelerden 5 vakit ezan okunuyorsa Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının sayesindedir." diyen Kılıçdaroğlu, milletin, yaşlısı, genci, çoluğu, çocuğu, kadını, erkeğiyle ortak bir mücadele yürüterek, olağanüstü bir başarı elde edip cumhuriyeti kurduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bütün İslam dünyasına örnek olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti kurduktan sonra bütün İslam dünyasının cumhuriyete geçtiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin bütün mazlum milletlere örnek olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Cezayir'de Fransızlara karşı mücadele edilirken, Cezayirli milli kurtuluşçuların üzerinde Gazi Mustafa Kemal'in fotoğrafının bulunduğu elbiselerin olduğunu ifade etti.

"19 Mayıs'ın 100. yılı etkinlikleri kapsamında ne yapacaksınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, bu akşam Bakırköy'de Sunay Akın'ın 19 Mayıs ile ilgili sunuşuna katılacağını, 19 Mayıs'ta da çeşitli etkinliklerde yer alacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Biz 19 Mayıs'ı, 16 Mayıs'ı, 23 Nisan'ı, 29 Ekim'i, milli günleri böyle zevkle heyecanla kutlamak istiyoruz." diye konuştu.

"HİÇBİR HUKUKİ GEREKÇE YOK"

"İstanbul seçiminde aynı zarfa konulan 4 oydan 1'inin geçersiz sayılmasını ve seçimin iptal edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği Kılıçdaroğlu, seçmen, sandık, sandık kurulu aynıyken 4 oydan 1'inin iptal edilmesini anlayamadığını söyledi.

"İradesini, vicdanını birine satan, hukukun üstünlüğüne inanmayan" bir kişinin böyle bir karar verebileceğine işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Aklı, mantığı, vicdanı olan, insana saygı duyan, inancı olan bir insan buna 'evet' diyemez. Hiçbir hukuki gerekçe yok. Hangi gerekçe olacak? Yazmadılar gerekçeyi, şimdi yazıyorlar. Ben de biliyorum o gerekçelerin nerelerde yazıldığını. 7 kişi oturup kendileri gerekçe yazmıyorlar. Bir yerlerden birileri, başka yerlerden, mahfillerden kim onlara 'öyle oy kullanacaksınız' diye talimat verdiyse, aynı talimatı veren kişi ya da gruplar 'gerekçeyi şöyle yazacaksınız' diyor. Onların gerekçeleri ne olacak Allah aşkına? Bana şunu anlatabiliyorlar mı? 'Evet, büyükşehir belediye başkanlığı oylarını iptal ettik, şu gerekçeyle iptal ettik. Diğerlerini iptal etmedik, şu gerekçeyle iptal etmedik.' Bunu açıklayacaklar mı? Uygulama akla, hukuka, vicdana, ahlaka aykırı bir uygulama. Bunun neresi doğru Allah aşkına?"

Seçim iptalinin, "iradesini, aklını, vicdanını bir yerlere kiralamış kişilerin aldıkları talimatla yaptığı bir uygulama" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Bunun akılla, mantıkla, hukukla, hukukun üstünlüğüyle, yargıçlıkla hiçbir ilgisi yok. Bunlar vicdanlarını kararttılar, 7 kişi gittiler, 'iptal ediyoruz' dediler." ifadelerini kullandı.

"UZMANLIK ALANIMIZ AHLAKTIR"

"Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in İstanbul seçiminin iptaline ret oyu verdiğinin" hatırlatıldığı Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Önemli tabii. 4 üye 'Bu kadar da olmaz, tamam bir şeyler söylüyorsunuz falan ama bu kadar hukuksuzluk, haksızlık olmaz.' demiştir. Belki vicdanı rahatsız. Yargıç oldukları için Anadolu'da bir söz vardır 'kör gözün kör parmağına' derler ya 'Tamam bir şey yapalım ama bu kadar da olmaz.' deyip herhalde reddetmiştir. Ben Yüksek Seçim Kuruluna güvenmiyorum. İstanbul seçiminde bizim rakibimiz artık YSK'dir. YSK, milletin iradesine darbe yapmıştır. YSK, 16 milyon İstanbulluya 'Ben, senin oyunu kabul etmiyorum, ta ki bana talimat verenin arzusu yerine gelinceye kadar ben bunu sürdüreceğim.' demiştir."

"23 Haziran'da ne olacak?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Kazanacağız. 23 Haziran'da göreceksiniz, herkes söylüyor zaten 'çok güzel şeyler olacak' diye. 23 Haziran'da sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız, sandıklara sahip çıkacağız. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Ben, İstanbulluların vicdanının rahatsız olduğunu görüyorum, hissediyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da oylar çalındı mı?" sorusuna "Bizim uzmanlık alanımız ahlaktır, vicdandır, merhamettir, hukukun üstünlüğüdür, adalettir. Onların uzmanlık alanı ise çalmaktır ve hırsızlıktır." yanıtını verdi.

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YORUMLAR

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  • ismailhattat 6 saat önce Adam haklı. 82 milyonun gözü önünde haksızlık yapıldı.
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