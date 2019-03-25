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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Zonguldak mitingi için özel uçakla Çaycuma Havalimanı'na geldi. Seçim otobüsüyle Saltıkova beldesine geçen Kılıçdarıoğlu, partilerinin belediye başkan adayı Alim Genç ile birlikte halkı selamladı. Ardından çay bahçesinde vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Kılıçdaroğlu, "Bu milletin ferasetine güveniyorum. İnşallah güzel sonuçlar alırız." dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra miting için Zonguldak'a geçti. Madenci Anıtı'nın bulunduğu alanda halka seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin istihdam yaratan, işsizliğe son veren siyaset anlayışına ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir siyasete ihtiyacı var. İnsana hizmete eden doğru ve dürüst siyasetçiye ihtiyacı var. Zonguldak diyince aklıma Ecevit gelir. Ecevit işçilerin babası, grevin, toplu sözleşmeyi getiren Ecevit. Kıbrıs fatihi Ecevit. O nedenle Zonguldaklı olmanın bir ayrılıcılığı vardır. Zonguldaklı demek alın terine değer vermek demektir. Zonguldaklı demek birlikte yaşamak demektir. Zonguldaklı demek Türkiye sevdasını yüreğinde taşıyan insanlar demektir. Ben Zonguldak'ı böyle bilir böyle tanıdım böyle tanımayınca da devam edeceğim." dedi.
İŞSİZLİK TÜRKİYE'NİN EN TEMEL SORUNU
Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en temel sorununun işsizlik olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:
"Son olarak işsiz kalanların sayısı 1 milyon 11 bin kişi. Toplam işsiz sayısı 8 milyon. 8 milyon eve ekmek girmiyor. Çocuklar yatağa aç giriyor. 8 milyon evde yarın ne olacak kaygısı var. Doğru dürüst tencere kaynamıyor. Şu soruyu kendisine sorsun özellikle geçmiş dönemde AKP'ye oy verenler. AKP'nin saygıdeğer yöneticileri sizi 17 yıldır sırtımda taşıdım. Vergi istedin verdim. Şunu yap dedin yaptım. Tek başıma yöneteceğim dedin tek başına yönettin. İstediğin valiyi tayin ettin, kaymakamı tayin ettin. İstediğin rektörü tayin ettin. İstediğin genelgeyi çıkarttın. 17 yıl benim dedemin babamın kurduğu fabrikaları özelleştirdik. 50 milyar dolar devleti borçlandırdın. 17 yıl bunları yaptın. 1 yılın sonunda beni neden soğan kuyruğuna mahkum ettin. Arkadaş bunu soracaksınız? Şimdi ne diyor. O kuyruklar varlık kuyruğu diyor. Ne diyeyim şimdi ne söylenir Allah aşkına. Ben şimdi Japonya'nın haline üzülüyorum. Almanya'ya Kadana'ya üzülüyorum. Bir varlık kuyruğu yok. Onlara sizin ülkenizde açlık var sefalet var diyeceğiz. Türkiye'ye gelin nasıl varlıklı insanlar diyorum. İnsanların aklıyla dalga geçiyorlar. Varlık kuyruğuymuş ?"
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