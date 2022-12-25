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DHA

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye Ormancılar Derneği'nin Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Türkiye Ormancılığında 98 Yıl' buluşmasına katıldı. Programda, ormancılık faaliyetleri yürüten sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve ormancılıkla uğraşan vatandaşlar, orman köylülerinin yaşadığı sorunları dile getirdi. Ardından katılımcılara hitap eden Kılıçdaroğlu, ormanların anayasal olarak iyi korunduğunu ancak daha sonra anayasaya aykırı çıkarılan düzenlemelerle orman katliamlarına tanık olduklarını belirterek, "Bunun ilk ve en önemli tanıkları orman köylüleri. Orman yandığı zaman bizden çok onlar üzülüyor. Orman köylülerinin oyunu bekliyorum. Eğer siz bugüne kadar yaşadığınız sorunların dışına çıkmak istiyorsanız, orman köyünüzde insanca yaşamak istiyorsanız, gelir sahibi olmak istiyorsanız, sosyal güvenliğiniz olsun istiyorsanız beni dinleyin ve bunların tamamının hayata geçirileceğini unutmayın. Bunların hayata geçmesi için sizin desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

'ACABA ASGARİ ÜCRETLE İŞ BULABİLİR MİYİM?´

CHP'nin orman köylülerinin sorunlarını çözmek noktasında sunduğu 15 maddelik önerileri paylaşan Kılıçdaroğlu, iktidara geldikleri takdirde, orman kooperatiflerine ucuz kredi verileceğini, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dikili ağaç satışı ihale yönteminin orman köyleri sınırları içerisinde asla uygulanmayacağını ve kırsalda çalışan bütün kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödeneceğini söyledi. Hiçbir gencin, hiçbir kadının, büyük kentlerin varoşlarına gidip 'Acaba asgari ücretle iş bulabilir miyim' arayışına girmeyeceğini, köyünde çalışıp üreteceğini ve kazanacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Söylediklerim gerçekleştiğinde orman köylüsü ailesiyle birlikte huzur içinde kendi köyünde yaşayacaktır. Bir gelecek kaygısı taşımayacaktır, geliri iyi olacaktır. Kentin merkezine eğlenmeye gidecektir. Kırsalda çalışan herkes çalışıp ürettikçe Tükiye'nin büyümesine katkı verecektir. Bizim karnımızı doyuranların kırsalda çalışanlar olduğunu hiç kimsenin unutmaması lazım" diye konuştu.

'BUGÜNÜN MÜCADELESİ DEĞİL, GELECEĞİN MÜCADELESİ'

Ormanı ağaç olarak görenlerin ve ağacı çıkar amaçlı kullanmak isteyenlerin Türkiye'nin geleceğine ihanet ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "O nedenle orman köylülerinin ormanı korumak için verdikleri mücadele sıradan bir mücadele değil. Bugünün mücadelesi değil, geleceğin mücadelesi. Doğaya ihanet etmemek için çocuklarımızı, evlatlarımızı bugünden yetiştirmeliyiz. Orman muhafaza memurlarından tutun orman köylülerine kadar, teknisyeninden mühendisine kadar ve politikacılara kadar hepimize görevler düşüyor. Bunun için mücadele edeceğiz. Bunların hayata geçmesinin yolu demokratik yöntemlerle iktidar olmaktan geçiyor. Alın terine hak ettiği değeri vermekten geçiyor. Biz bunu yaptığımız zaman Türkiye güzelleşecektir. Ağacı eğer kesecekseniz bunu gidip uzmanına soracaksınız. Orman mühendisine soracaksınız. Buraları ranta teslim ederseniz geleceğimizi yok etmiş oluruz. Ormanda yaşayan bütün canlılar için mücadele etmek zorundayız. Orman köylüsü bu mücadeleyi yapıyor. Hiç endişe etmeyin Bay Kemal her zaman sizin yanınızda olacak" dedi.