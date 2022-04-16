Kılıçdaroğlu: Küçük hesaplar peşinde koşup ittifakı bozamayız

AA

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV Youtube kanalının canlı yayınında soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Milletvekilliği seçimlerinde ittifak içinde bir üçüncü ittifak olabilir." şeklindeki sözleri sorulan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan genel başkanlar olarak güzel bir uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Daha önce ittifaklarla ilgili konuşurken seçim kanunu değişikliğinin beklenmesi konusunda düşünceleri olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Nihayet çıktı seçim kanunu, dolayısıyla iktidar kendi koltuğunu korumak için seçim kanununda bazı değişiklikler yaptı. Ne yaparsa yapsın, aslında bizim için çok önemli değil. Çıkan kanuna göre bizim oturup yeniden bir strateji belirlememiz lazım. Madem ki bir araya geldik, o zaman biz en çok milletvekilini nasıl çıkarabiliriz, bunun çalışmalarını biz CHP olarak yapıyoruz, değişik seçenekler var, o seçenekler ayrı ayrı değerlendiriliyor. Eminim diğer partiler de yapıyordur benzer çalışmaları. Temel Bey de benzer bir çalışmayı kendi arkadaşlarıyla öyle anlaşıyor ki tartışmış, ittifak içinde başka bir ittifakın olabileceği yönünde bir düşüncesini ben de televizyondan öğrendim. Temel Bey'in düşüncesi anladığım kadarıyla ittifaktan ayrılmak değil, ittifak içinde belli bir ittifak oluşturmak. Ayın 24'ünde toplanacağız, büyük bir ihtimalle bu konu da gündeme gelir. Seçim yasası değişti, kanunlaştı. Neler yapılabilir, kendi yaptığımız çalışmaları ben masaya götüreceğim. Diğer liderlere değişik seçeneklere göre, 8 seçenekli bir çalışma yaptık, onu da takdim edeceğiz. Ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz."

"ÜÇLÜ İTTİFAKA GEREK VAR MI?"

"İttifakın içinde bir üçlü ittifaka gerek var mı?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, kendisinin bu konuda yorum yapmasının doğru olmayacağını söyledi.

Temel Karamollaoğlu'nun kendi görüşünü beyan ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Benim şahsi görüşüm, oturulur konuşulur, seçenekler üzerinde durulur. Her bir seçeneğin artıları, eksileri değerlendirilir, oturulup liderler bir karar verir." değerlendirmesini yaptı.

Seçimi kazanamama riski olan partilerden isimlerin CHP listelerinden aday gösterilmesine nasıl bakacağının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, bu konuların tamamının yaptıkları çalışma içerisinde yer aldığını söyledi.

"8 ayrı seçenekte bu da var." diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir siyasi partinin tek başına fazla milletvekili çıkarmasının bana göre çok büyük önemi yok. Derdimiz, hep beraber parlamentoda nasıl çoğunluğu oluşturabiliriz. O zaman Türkiye rahat bir nefes almış olacak. Bu çerçevede oturup konuşmamız lazım. Tabii bu 8 seçenekli modeli bu işin kurmayları, uzmanları yapıyorlar. Onlar çalışmaları şu anda götürüyorlar, bunlar tabii ki ham çalışmalar. Her bir ilde ayrı ayrı çalışma yapılması lazım. Her ilin durumuna göre bir seçenek 6 lidere sunulması lazım. Onda genel kabulün alınması lazım. Biz de yapıyoruz bu çalışmayı diğer partiler de yapıyordur. Bu çalışmaları siyasetçilerden çok bu işin uzmanları olan akademik çevrelerin desteği ile yapıyoruz. Güzel sonuçlar çıkacak ortaya, ben karamsar değilim. Biz adına Millet İttifakı dedik, altında 6 tane parti var. Millet İttifakı olarak bizim bir hedefimiz var, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmek. Önemli olan hedefe ulaşmak, bir partinin tek başına girmesi, parlamento çoğunluğu olmadan tek başına fazla oy alması önemli değil."

"MİLLETİMİZ BUNU BİR MİLLET İTTİFAKI OLARAK ANLADI"

"6 liderin bir araya gelip oturduğu masa bir Millet İttifakı mı?" sorusunu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Milletimiz artık bunu bir Millet İttifakı olarak anladı. Hafızasının bir yerinde tutuyor. Umut da bağladı. Tabii her türlü öneriye de açık olduğumuzu ifade edeyim. Bir lider kalkar bir düşünce ifade ederse onu da saygıyla dinleyeceksiniz. Ama benim gördüğüm kadarıyla Milet İttifakı üzerinde bir konsensüs sağlanmış vaziyette." açıklamasında bulundu.

"İTTİFAKTA ÇATLAK VAR MI?"

"İttifakta çatlak var mı?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Ortada çatlama falan yok. Herhangi bir şey de yok. Liderler gayet samimiler." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Nisan'da yapılacak buluşma öncesi pazartesi günü DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın kendisini ziyaret ederek buluşmanın gündemine ilişkin görüşüne başvuracağını bildirdi.

Uysal'ın, ittifakı oluşturan iki partiyle ilgili bazı rahatsızlıklarını dile getirdiğine yönelik soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Gültekin Bey'in attığı tweet üzerinden bazı rahatsızlıkların ortaya çıktığı bilgisi doğal olarak bize de geldi ama Gültekin Bey daha sonra bir tweetiyle yanlış anlaşıldığını, neyi kastettiğini biraz daha aydınlatarak ikinci bir tweetle sorun çözüldü. Sonuçta bir yanlış anlama var. Kastettiği daha farklı. Zaten sayın Genel Başkan sadece beni değil diğer parti genel başkanlarını da ziyaret edecek, 24'üne davet edecek. Dolayısıyla ayın 24'ünde toplanacağız." diye konuştu.

"SADECE 6 RAKAMI BENZİYOR"

Macaristan seçimlerine ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, Macaristan'da muhalefetin doğru aday çıkaramadığını söyledi.

Macaristan'ın Türkiye'ye hiç benzemediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Orada kişi başı gelir 18 bin dolar, bizde 8 bin dolar. Bizim kültürümüz farklı, dünya kadar aramızda fark var." dedi.

Orada da 6 partinin ittifak ettiğinin hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bir tek 6 rakamı benziyor. 6 rakamı dışında hiçbir benzerlik yok. Bizde liderler gerçekten de samimi olarak masaya oturuyorlar ve samimi olarak Türkiye'nin nefes almasını istiyorlar. Ekonomide ciddi sorunlarımız var. Buradan Türkiye'yi çekip çıkarmamız lazım. Hepimiz de kararlıyız bu konuda. Halktan da destek alıyoruz. Altı liderin tarih önünde sorumluluğu var. Biz Türkiye'yi buradan çıkarmak zorundayız, tarihin bize yüklediği ağır bir sorumluluk var. Biz küçük hesaplar peşinde koşup bu ittifakı bozamayız, bozulamaz bu ittifak. Bu ittifak Türkiye'yi aydınlığa çıkarma konusunda bir araya gelen, hiçbir kişisel hesap gütmeyen bir ittifaktır."

"DOĞRU ADAY GÜVEN VEREN ADAY OLACAK"

"Doğru aday" konusunda değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, "Doğru aday, güven veren aday olacak. Taahhüt edilenleri seçildikten sonra yapacak aday olacak. Taahhüt edilenleri yapma konusunda 6 liderin de güveneceği, 5 liderin de güveneceği, hepimizin güveneceği bir kişinin olması lazım. Biz bir araya gelip oturacağız bir karar vereceğiz bunda. Karar verirken toplumun nabzı da tutulur, oturup kendi aramızda da konuşuruz ama burada temel nokta güvendir. (Seçilen kişi) Siz liderlerin dışında önemli kararı tek başınıza alırsanız o güven en başından sarsılır, bugün bizi bir araya getiren güvendir." açıklamasını yaptı.

"ŞAHSİ KANAATİM TEK ADAYLA GİDİLİR"

Cumhurbaşkanı seçimine tek aday mı, yoksa çok adayla mı gitmenin uygun olacağı yönündeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Bu konuşulmadı. Benim şahsi kanaatim tek adayla gidilir, birinci turda kazanılır, mesele de biter." dedi.

"Siz adaylığa en yakın isim misiniz?" soru üzerine Kılıçdaroğlu, buna 6 liderin birlikte karar vereceğini söyledi.

"ADAY KONUSU HİÇ KONUŞULMADI"

Daha aday konusunun hiç konuşulmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Masanın etrafında oturduk şunu söyledik; 'Bize cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu sorulduğunda. Biz seçeceğimiz cumhurbaşkanının niteliklerini kamuoyuyla paylaşacağız. Bu niteliklere sahip olan birisini ittifak olarak seçeceğiz ve onun arkasında hep beraber duracağız'. Aldığımız karar bu." diye konuştu.

Adayı kamuoyu araştırması ile mi belirleyeceklerine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Devleti kamuoyu araştırmaları ile değil. Devleti yönetecek kişinin, devleti bilmesi ve tanıması lazım. Sıradan bir olay yapmıyoruz ve sıradan bir seçim yapmıyoruz. Bu seçim Türkiye'nin kaderini belirleyen bir seçim, hepimiz bunun farkındayız. Dolayısıyla atacağımız adımlar konusunda çok dikkatli olmak zorundayız. Ben bu milletin ferasetine güveniyorum, yeter ki biz doğru yapacağımız konusunda milleti ikna edelim." ifadesini kullandı.

"BÜTÜN SANDIKLARDA GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

Çok iyi bir aday seçeceklerini ve gerçekten Türkiye'yi çok iyi yöneteceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bütün hazırlıklarımız var, iktidar partisi dahil onlardan daha hazırlıklıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, bütün sandıklarda güvenliği sağlayacağız. Bizdeki veriler hiçbir partide yok, iktidar partisi dahil." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parlamenter sisteme geçiş öncesi bir cumhurbaşkanı yardımcısının başbakan gibi hareket edebileceği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, bunun konuşulmadığını ancak konuşabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bu daha önce gündeme geldiğinde ben de 'Sayın Akşener iyi bir Başbakan olur.' diye söyledim zaten." dedi.

Yeni seçim kanununun, yeni partilerin seçime katkılarını azalttığı yönündeki değerlendirmeye katılıp katılmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Her partinin önemi vardır, yüzde 1 oyun da önemi vardır. Biz olaya, partilerin aldıkları oya göre değil, parlamentoda çoğunluğu sağlamaya bakıyoruz. Türkiye küçük oy hesaplarıyla iktidara yönelme lüksüne sahip değil, ortak hareket etmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, "Mutlaka Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olması gerekir. Zaten 2018'de de benim olmam hataydı. O seçimde de kendisinin aday olması gerekirdi." sözleri sorulan Kılıçdaroğlu, 2018'deki adaylarını bir hata olarak görmediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Man Adası davasını kazanacağınıza ihtimal verdiniz mi?" sorusuna, "Bu davayı zaten kazanacağım belliydi. Alt mahkemede hakimler değiştirildi, deliller toplanmadı. Benim ortaya koyduğum deliller Vakıflar Bankasının dekontu. Banka 'Bu dekont sahtedir, bana ait değildir.' demedi." yanıtını verdi.

"Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında nasıl Hakimler Savcılar Kurulu düşünüyorsunuz, siyasetin emrinde kalmayacak?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Atamaları siyasi değil, liyakate göre yaparsanız böyle bir tablo çıkmaz ortaya. Sağdan, soldan, ortadan kim olursa olsun hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar veriyorsa başımızın üstünde yeri var." dedi.

Yargı camiasında hala dirençle hukuku, adaleti savunan insanlar da bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, kişilerin Yargıtay ve Anayasa Mahkemesine objektif kriterlere göre seçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sığınmacılarla ilgili sorular yönelttiğini anımsatarak "Bu sorular üzerine Soylu'dan bir sürü hakaret, işittik. Bu soruların yanıtını vermek zorundalar." diye konuştu.

"YARIN ERKEN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ ÇALIŞIYORUZ"

Kılıçdaroğlu, erken seçime ilişkin bir soruya "Yarın erken seçim olacakmış gibi zaten çalışıyoruz. Erdoğan seçimi kazanacağını bilse derhal seçim yapar. Ertelemesinin nedeni 'Acaba ben biraz daha erteleyip toplumda bir rahatlama yaratabilir miyim?' arayışı içinde. Ama boşuna bu arayış çünkü yönetemiyor. Devlet yönetilmiyor zaten." yanıtını verdi.

Konuyla ilgili başka bir soru üzerine de Kılıçdaroğlu şu değerlendirmede bulundu:

"Hiç meraklanmayın Erdoğan'ın yeniden seçim kazanma şansı yoktur. Derler ya 'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz'. Bu kadar fakir, fukara, bu kadar yoksulluk, bu kadar perişanlık. Yani ertesi gün düzelse bile asla unutmaz. Kolay bir şey değildir. Gidin bir çiftçiyi dinleyin. Erdoğan 'Düzelteceğim' diyor. Kiminle düzeltecek, kadrosu var mı?"

Altı muhalefet partisi genel başkanının ortak miting yapması konusunun görüşmelerde gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Miting konusu görüşülmedi ama yeri zamanı geldiğinde görüşülür, olur miting de niye olmasın." dedi.