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        Haberler Gündem 'Kılıçdaroğlu'na verilen araçlar geri istendi' iddiasına CHP'den açıklama - Güncel haberler

        'Kılıçdaroğlu'na verilen araçlar geri istendi' iddiasına CHP'den açıklama

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, parti tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönündeki iddialara ilişkin CHP Genel Merkezi'nden açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 23:03 Güncelleme: 27.10.2024 - 00:12
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        CHP'den Kılıçdaroğlu araçları açıklaması
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        CHP Genel Merkezinin, partinin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sağladığı 2 aracın geri istendiği yönünde iddialar ortaya atıldı. İktidar yandaşı yayın organlarında çıkan iddialarda, CHP’den açıklama geldi.

        YALANLANDI

        CHP İletişim birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, 2 aracın Genel Merkezin bir talebi olmaksızın iade edildiği söylendi.

        Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

        "7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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        #CHP
        #Kılıçdaroğlu araçlar
        #haberler
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