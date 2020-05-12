Kılıçdaroğlu'ndan

AA

Bütün hemşireleri yürekten selamladığını dile getiren Kılıçdaroğlu, hastaların iyileşmesi için hemşirelerin büyük fedakarlık yaptığını hatırlattı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Fedakarlığınızı asla unutmayacağız. Ailelerinize gidemediniz, çocuklarınızı kucaklayamadınız, hastalar sağlığına kavuşsun diye. Sizin fedakarlığınız Türkiye'nin ve insanımızın fedakarlığıdır. Hepimiz size saygı duyuyoruz ve sizi yürekten alkışlıyoruz, bütün sağlık çalışanlarını alkışladığımız gibi."