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Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye baş sağlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın vefatı nedeniyle AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya başsağlığı diledi

Kılıçdaroğlu'ndan AK Partiye baş sağlığı

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Bostancı'yı telefonla arayarak, hayatını kaybeden İsmet Uçma'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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