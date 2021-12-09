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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu devam eden asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 9, 2021

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari ücret zammı için “TÜİK'i esas alırız" demiş. Evet, sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK kapısına. Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ İTİRAZ ETMİŞTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü kez toplandı. Taraflar baz alınacak enflasyon rakamlarında anlaşamadı. TİSK, TÜİK'in enflasyon rakamlarının baz alınmasını isterken, Türk-İş yaşanan enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etti.