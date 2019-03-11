CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan'da yaptığı toplantıda belediye başkan adaylarına seslenerek, "Mutluluğu bütün mahalleye yayacaksınız" dedi.



CHP lideri Eyüpsultan'da belediye başkan adayları ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde kazanan belediye başkan adaylarına "Belediye çalışanları için asgari ücret 2200 lira olarak. Ocak ile Mart ayları arasındaki farklar da ödenecek. Kimsenin işine son verilmeyecek" diye seslendi.



"Uyuşturucu ve kötü alışkanlıklar en çok fakir mahallelerde var" diyen CHP lideri, "Gençleri kültürle, eğitimle, sanatla ve sporla buluşturacağız. Spor yapan çocuk kötü alışkanlıklardan kurtulacaktır. Kültür merkezleri bu konuda çok önemlidir" dedi.

CHP lideri, "Bir kavga, bir tahrik sürecinden geçiyoruz. Bizi bir kavga ortamına çekmek istiyorlar. Herkesin bundan kaçınması lazım. Tahrikten kaçınacağız" dedi.

AK PARTİ VE MHP'LİLERE SESLENDİ

Kılıçdaroğlu, "AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; Niye AK Parti'ye oy veriyorsunuz diye suçlamadım. 17 yıldır oy verdin, baştacı ettin, ne dedilerse yaptın. 17 yıl sonra seni soğan kuyruğuna mahkum etti. Elini vicdanına koy. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum; bayrak ve vatan tartışılamaz. Biz hiç kimseyi ötekileştirmedik. Şu soruyu soruyorum; dünyanın hangi ülkesi kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya satmıştır?" dedi.



