CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İsraftan kaçınacaksınız, vatandaşın hizmetine koşacaksınız. Bir dert varsa onunla ilgileneceksiniz" dedi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu Ankara Elmadağ'da vatandaşlara seslendi.



Kılıçdaroğlu, belediye başkan adaylarına seslenerek, "İsraftan kaçınacaksınız, vatandaşın hizmetine koşacaksınız. Bir dert varsa onunla ilgileneceksiniz" dedi.



"Bize ne derlerse desinler, bizim için önemli olan vatanımız, bayrağımız, milletimiz" diyen Kılıçdaroğlu "Huzur içinde yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



