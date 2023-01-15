Kılıçdaroğlu'ndan depremzedeler için konut açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu'ndan depremzedeler için konut açıklaması
ABONE OL

Kılıçdaroğlu: Yüzde 1 kârla depremzedeler konut sahibi olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüzde 1 kârla depremzedeler konut sahibi olacak. Türkiye'nin bütün illerinde uygulayacağız. Türkiye'nin bütün illerinde, evleri hasar gören herkesin uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacağız" dedi

Kılıçdaroğlu'ndan depremzedeler için konut açıklaması
DHA

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında Bayraklı ilçesinde depremzedeler için inşa edilecek olan Halk Konut Dilber Apartmanı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

DHA'nın haberine göre törene Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı. Törende ayrıca Çiğli Belediyesi (ÇİBEL A.Ş.) işçileri, "İşçiler açken başkanlara huzur yok" sloganı atarak, 'Geçinemiyoruz', 'Enflasyon hakkımız söke söke alırız' yazılı dövizler taşıdı.

"DEPREM VERGİLERİNİN HESABI YETERİNCE VERİLMEDİ"

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Yüzde 1 karla depremzedeler konut sahibi olacak. Türkiye'nin bütün illerinde uygulayacağız. Türkiye'nin bütün illerinde, evleri hasar gören herkesin uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacağız. Kürsüde, 'Vatandaşla kamu yönetimi birlikte olduğunda çok güzel şeyler gerçekleşir' dendi. Vatandaş ile kamunun beraber olması lazım. Birlikte, el ele olması lazım. Birlikte mücadele etmesi lazım. İzmir, bu konuda öncülük yaptı. Hepinizin huzurunda belediye başkanlarına şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Depreme karşı önlem almak; siyasal iktidarın temel görevlerinden birisidir. Japonya'da deprem bölgesi. Fakat Japonya'da daha şiddetli depremler olmasına karşın kimsenin burnu kanamaz. Bizde daha düşük bir depremde çok sayıda insan hayatını kaybediyor. Akılla, mantıkla, bilgiyle, dayanışmayla bu sorunu aşabiliriz. Bu sorunu aşmakta kararlıyız. Deprem vergileri bunun için çıktı. Deprem vergilerinin halktan toplanmasının temel nedeni buydu. Güzel konutlar yapılacaktı. Depreme dayanıklı konutlar yapılacaktı. İnsanlarımız o konutlarda huzur içinde oturacaktı. Fakat nereye gittiğini bir türlü öğrenemedik. Bunun hesabı da yeteri kadar verilmedi" diye konuştu.

"ÇİFTÇİLERİN ELEKTRİĞİNİ ÜCRETSİZ VERECEĞİZ"

"Türkiye'nin bütün kentlerini depreme dayanıklı hale dönüştüreceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle, şeffaf bir yönetim ve demokrasiyle bunların tamamını yapacağız. Şanlıurfa'ya gittiğimde Şanlıurfalılara şunu söyledim; 'Buradaki bütün çiftçiler, elektrik fiyatlarından şikayet ediyorlar' dedim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz' dedi. Allah'ın güneşi bedava. Bunlarda akıl yok. Gerçekten Allah'ın güneşi bedava. Buradan İzmir'den Şanlıurfa'ya da selam gönderiyoruz. Türkiye'nin her tarafında bunu yapacağız inşallah. Aşama aşama çiftçilerin tümüne elektriği ücretsiz vereceğiz. Depreme dayanıklı konutlar için de ilk kıvılcımı burada attık. Yüzde 1 karla kamu, özel iş birliğiyle bunu da Türkiye'ye yayacağız. Temel amacımız; bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması. Artık kavganın ve kutuplaşmanın değil; barışmanın ve beraber olmanın zamanı. O zamana az kaldı. Hiç kimse unutmasın. Geliyor gelmekte olan."

"İZMİR'İ DİRENÇLİ BİR ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 30 Ekim 2020 depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyip, "Bu deprem, İzmir'in yaşlı yapı stoğunun en temel sorunlardan biri olduğunu gösterdi. Depremden kurtuluş yok ama en az zararla kurtulma ihtimali var. Bu şehri, dirençli bir şehir haline getireceğiz. Deprem sonrasında Türkiye'nin en gelişmiş yapı ve zemin laboratuvarını kurduk. 10 üniversiteden 43 bilim insanıyla çalışmaya başladık. İzmir'de mikro bölgelendirme yöntemi ile tüm İzmir'in yer altı haritasını çıkarıyor" dedi.

KISA SÜRELİ ARBEDE

Konuşmaların ardından Çiğli Belediyesi işçileri, sahnenin yakınına gelerek zam taleplerini Kılıçdaroğlu'na iletmek isteyince, korumalar ile işçiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Fotoğraflar: AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Amasra'daki faciada son durum! Yöneticilere 1080'er yıl istendi! - En son haberler
GÜNDEM Amasra'daki faciada yöneticilere 1080'er yıl istendi!
7 kişilik aile sobadan zehirlendi; 2'sinin el ve ayakları da yandı
GÜNDEM 7 kişilik aile sobadan zehirlendi!
Trabzon'da Gürcistan uyruklu kişi silahlı saldırıda öldü - Güncel son haberler
GÜNDEM Gürcistan uyruklu kişi silahlı saldırıda öldü
Tomruk yüklenirken kamyondan düşen genç öldü
GÜNDEM Tomruk yüklenirken kamyondan düşen genç öldü
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar! 6'lı masaya tepki: Gizli gündemlerinin peşine düştüler
GÜNDEM 6'lı masaya tepki: Gizli gündemlerinin peşine ...
Hep merak edilen yer oldu! İşte Türk emniyet teşkilatının en ünlü basamaklarının hikayesi
GÜNDEM Hep merak edilen yer oldu! Türk emniyet teşkilatının ...
81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 45 gözaltı - Haberler
GÜNDEM 81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 45 ...
Metrobüste gözlük kavgası! Yolcu ortalığı birbirine katı
GÜNDEM Metrobüste yolcu ortalığı birbirine kattı
Takdir teşekkür hesaplama: MEB 2023 e-Okul ile 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf not ortalaması takdir teşekkür nasıl hesaplanır?
GÜNDEM Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?
Düğün konvoyundakiler tünelde havaya ateş açtı! - En son haberler
GÜNDEM İstanbul'da tünelde ilerlerken peş peşe ateş açtılar!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.