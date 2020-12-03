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Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Engelliler Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylerimizin toplumsal yaşama daha etkin katılması için gerekli tüm çalışmaları en kısa sürede gerçekleştirerek adalet ve eşitliğin sağlanacağının sözünü veriyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Engelliler Günü mesajı
AA

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, engelli bireylerin önündeki fiziksel ve ekonomik engelleri kaldırmanın sosyal devlet ilkesinin gereği olduğunu belirtti.

Bu ilkeden hareketle tüm hizmet ve hakların engelli bireyler için daha erişilebilir olmasının öncelikli görevlerinden olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, engelli bireylerimizin toplumsal yaşama daha etkin katılması için gerekli tüm çalışmaları en kısa sürede gerçekleştirerek adalet ve eşitliğin sağlanacağının sözünü veriyor, engelli bireylerimize saygı ve sevgilerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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