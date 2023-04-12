Kılıçdaroğlu'ndan eşine fotoğraf mesajı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımına karşılık verdi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Selvi Kılıçdaroğlu'nun "Bir zamanlar biz" mesajıyla paylaştığı fotoğrafını alıntıladı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 12, 2023

Selvi Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta ilk paylaşımını yaptığı Twitter hesabından yeni mesajlarını paylaşmayı sürdürüyor. Daha önce "eski fotoğraflarımızı karıştırmayı seviyorum" notuyla eşi ve çocuklarıyla birlikte geçmişteki fotoğraflarını paylaşan Selvi Kılıçdaroğlu bu kez sadece eşi ile olan fotoğraflarını paylaştı. Ve "Bir zamanlar biz" mesajını bıraktı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 31, 2023

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını " Eh saçlar da fena değil..." notuyla birlikte alıntıladı.