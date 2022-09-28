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Habertürk'ten Sibel Erdem'in haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'in '6'lı Masa'nın noter olma görevi yok, 6'lı masa noter değil' sözleri için "ben ilk günden beri bunu söylüyorum. 6'lı Masa karar verecek. Masayı niye kurduk? Meral hanım haksız değil" dediği öğrenildi.

Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları siyasette gündem olurken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'in kendisinin olası adaylığına ilişkin, "Orada bir dayatma olamaz, masanın noter olma görevi yok. Noter isek o masanın manası kalmaz" sözlerini yakın kurmaylarına değerlendirdi.

Edinilen bilgiye göre CHP Lideri'nin "Tutuyor, önüne gelen bir şey söylüyor. 'Bizim dediğimiz olmazsa masa dağılır' gibi ifadeler söyleniyor. Bunlar doğru değil. Bazen arkadaşlar heyecanlanıyor. Ben zaten baştan beri bunu söylüyorum. 6'lı Masa karar verecek diyorum. Niye kurduk bu masayı? Meral Hanım haksız mı? Değil. Onlar da parti yönetiyor. Bundan daha doğal bir şey olamaz' dediği belirtildi.

CHP'Lİ ÖZEL: GENEL BAŞKANIN SÖYLEMİYLE ÇELİŞMİYOR

Öte yandan CHP'li Özgür Özel de Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının hatırlatılması üzerine 'Açıklamayı Kemal Kılıçdaroğlu yapsa bunları söylerdi diyoruz. Karar vericinin 6'lı Masa olduğunu sayın genel başkanımız defalarca söyledi. Genel başkanımızın söylemiyle çelişen bir durum yok' ifadelerini kullandı.