Kılıçdaroğlu'ndan 'kurultay' mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur.

İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir.

CHP olağanüstü kurultay kararı aldı Haberi Görüntüle

Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz.

Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum.

Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız." açıklamasında bulundu.