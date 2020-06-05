Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine tarım görevlendirmesi

AA

CHP, 15-25 Mayıs tarihleri arasında yaşanan doğal afetlerin tarımsal üretime etkilerini araştırmak amacıyla 19 ilde araştırma yapacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, geçen ay yaşanan ani sıcaklık değişikliklerinin tarım arazileri üzerinde oluşturduğu zararlar üzerine CHP harekete geçti. Çiftçilerden yükselen şikayetler üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15-25 Mayıs tarihleri arasında yaşanan doğal afetlerin tarımsal üretime etkilerini araştırmak amacıyla milletvekillerine talimat verdi.

Kılıçdaroğlu, 19 ilde tarımda ciddi sorun yaşandığını ve afetlerin ürünlere verdiği zararların incelenerek raporlaştırılmasını istedi. Çalışmalarına bugün başlayan CHP'li milletvekilleri heyetleri 14 Haziran'a kadar söz konusu zararları yerinde tespit edip, rapor haline getirecek.

- "Çiftçinin durumu nedir, sorusunun cevabını arayacağız"

Kemal Kılıçdaroğlu, dün görüştüğü il başkanlarından da Adana'dan Tunceli'ye kadar 19 ili ziyaret edecek milletvekillerine yardımcı olmalarını ve milletvekillerini hasarın yoğun olduğu yerlerdeki çiftçilerle buluşturmalarını istedi.

Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın koordinesinde 19 ilde görevlendirilen milletvekili heyetleri, başta çiftçiler olmak üzere, il ve ilçe tarım müdürlükleri ile ziraat odaları temsilcileriyle görüşecek.

AA muhabirine açıklamada bulunan Sarıbal, "19 ilde heyetlerle yapacağımız ziyaretlerde temel amacımız şu, doğal afet dediğimiz önce don, yani aşırı soğuk. Ardından yüksek sıcaklık, Afrika sıcakları dediğimiz sıcaklığın 46-47 dereceye çıktığı dönem, yine hemen onun arkasından serin bir hava kütlesi hala bölgelerde yaşanıyor ve bununla beraber bugünlerde dolu afetleri. Bu afetlerden dolayı yoğun zarar gören il ve üretim bölgeleri ilçelere ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Amacımız doğal afetin üretim üzerindeki etkileri, çiftçi üzerindeki etkileri, korana sürecinde bir gıda riskini etkileyecek oranda olup olmadığını tespit edebilmek, ülke üretimine katkısında veya zararında ne gibi sorunlar var onu izleyebilmek." diye konuştu.

Çalışmayla aynı zamanda, "Çiftçinin durumu nedir?" sorusunun cevabını da arayacaklarını aktaran Sarıbal, çiftçilerin neredeyse yüzde 90'ının sigortasız olduğunu söyledi.

2090 sayılı Afet Kanunu olduğunu hatırlan Sarıbal, 2006'da yayınlanan yönetmeliğin ise TARSİM'e doğrudan atıfta bulunduğunu anımsattı. Bu yönetmeliğin TARSİM güvencesindeki alanlara hiçbir şekilde ödeme yapılmayacağını söylediğini belirten Sarıbal, çiftçinin primlerinin ve muafiyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle TARSİM'den uzak durduğunu bildirdi. Bu yüzden doğrudan çiftçinin kaderine terk edildiğini savunan Orhan Sarıbal, 19 ilde görev yapacak heyetlerin çiftçilerin yanı sıra il ve ilçe tarım müdürlükleri, ziraat odaları, orman müdürlükleri ile TARSİM yetkilileri ile detaylı bir şekilde görüşeceğini belirtti.

Yapacakları çalışmayla çiftçilerin, "hangi ürün ne kadar zarar gördü", "zararın miktarı ve nedeni" gibi tüm sorunlarını belgeli olarak rapor haline getireceklerini söyleyen Sarıbal, raporlarını Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sunacaklarını söyledi.

"Parti olarak Türkiye'de adeta tarımın bir haritasını çıkaracağız." diyen Sarıbal, yapılacak değerlendirmeler sonucu yeni kanun teklifleri verilebileceğini de kaydetti.