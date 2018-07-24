Meclis Başkanı Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yarın saat 11.00'da meclisteki makamında kabul edecek.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu olacak. Kılıçdaroğlu'nun Yıldırım ile bu konuyu görüşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili dosyayı Yıldırım'a götürmesi beklenen CHP lideri, Yıldırım'dan Meclis Başkanı olarak konuya hassasiyet göstermesini isteyecek.

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, görüşmede yeni dönemde Meclis'in çalışma sistemi, yasama faaliyetleri ile yürütme dengesi, cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve CHP'nin hukuk alanında gördüğü eksiklikler de masaya yatırılacak.

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