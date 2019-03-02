CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Akademik Meslek Odaları Kurulu'nda konuştu. Hatay'ın yanıbaşındaki Suriye'de barışın sağlanması gerektiği mesajını veren Kılıçdaroğlu, “Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurmamız lazım. Türkiye, İran, Irak ve Suriye bir araya gelmeli. 'Niye kavga ediyoruz biz' demeli bu 4 ülke. OBİT’te bulunan ülkeler barışı huzuru birlikte getirebilir mi, evet getirebilir" dedi.

"ÜNİVERSİTENİN GÖREVİ Mİ?"

Adaletin ve liyakatin esas alınması gerektiğini kaydeden CHP lideri, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ın tanzim satış ile ilgili paylaşımını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, "Bir üniversitede tanzim satış mağazası açılmış. Böyle bir tablo olabilir mi? O üniversitenin görevi ne, tarım neden bu hale düştü onu araştırmak. Onu araştıracak kadroları yönetime getirmiyor. Tarım bu hale nasıl geldi, Tarım kanunu 21. madde neden uygulanmıyor, neden milli gelirin yüzde 1'i ödenmesi gerekirken çiftçiye ödenmiyor? Üniversitenin bunu araştırması lazım. Tarımda kendi kendine yeten bir ülke nasıl bu hale düştü? Bu konulara girmiyor bile" diye konuştu.