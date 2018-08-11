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Kılıçdaroğlu'ndan Trump'a tepki: Asla kabul etmiyoruz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın sosyal medyada paylaştığı mesajlar ile ilgili eleştiride bulunarak, "Trump’ın attığı her 'tweet' Türk halkının onurunu zedeliyor, asla kabul etmiyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasında Türkiye ekonomisi ile ilgili 13 maddelik bir öneri listesi de açıkladı.

11.08.2018 - 14:21 | Güncelleme: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy’de bulunan bir otelde 'Ekonomi' konulu basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin mevcut ekonomi durumu ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, sorunların içinden çıkmak için neler yapılması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu ekonomideki sorunların aşılması için 13 maddeden bahsetti.

Ekonomide bir kriz olduğunu ve bunun için daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu krizi Türkiye nasıl atlatır diye bir beklenti içerisinde yaşanan sorunun büyüklüğünü süpürme gibi bir lüksümüzün olmadığını gösteriyor. Bu sorunu aşmak için çaba göstermeliyiz. Kararlı olacaksınız sabırlı olacaksınız ve tutarı olacaksınız. Sağlıklı bir süreci yaşama geçirmek için krizi aşmak için ilk yapılması gereken iş sorunu yaşayanlar ile bir araya gelmektir. Sorunu bizzat yaşayanlar ile bir araya gelmenin önemi kişi sorunu yaşıyordur. 21'inci yüzyılda sorunu yaşayan kesimleri dinlemeden sadece salt sorunu ben çözerim anlayışı ile yola çıkarsanız sorunu çözmekte başarılı olamazsınız. Rahmetli Ecevit ekonomik ve sosyal konseyi kurdu. Sonra bir referandum sonrası ekonomik ve sosyal konsey anayasaya girdi. Ekonomik ve sosyal konseyin 3 ayda bir toplanması gerekiyor. Ülkeyi yönetenlerin ilk yapması gereken iş süratle bir ekonomik konseyi toplamasıdır. Ekonomik ve sosyal konseyin toplantısı tarih en son 5 şubat 2009. Şimdi 2018 yılındayız 3 ayda bir toplaması gereken kurul toplanmadı" dedi.

"EN ÖNEMLİ İŞLERDEN BİRİSİ DEVLETTE LİYAKAT SİSTEMİNİ YENİDEN İNŞA ETMEKTİR" 

Konuşmasının devamında Kılıçdaroğlu, ekonomi ile ilgili 13 maddeden bahsederek, “Devlete liyakat, devlete liyakat önemli. Devlette liyakat olursa dünyadaki gelişmeleri bürokrasi önceden görür. Amerika’da, Almanya’da, Rusya’da, Çin’de bu olur. Bunların önlemlerini almamız gerekir diye bir raporu siyasi otoriterinin önüne koymak gerekir. Devlette liyakat yoksa devlet çürümeye başlar. Yapılması gereken en önemli işlerden birisi devlette liyakat sistemini yeniden inşa etmektir. Akılcı bir sıcak para yönetimine geçmek. Dolar kurundaki her 10 kuruşluk artışın bize maliyeti 22 milyar. Yılbaşından bu yana dolar kurundaki bize maliyeti 580 milyar lira. 580 milyar liralık bir servetin dışarıya çıkması demek. Eğer Türk Lirası'na güveniyorsanız bu para bizim paramız diyorsanız dolarla yapılan ihaleyi Türk lirasına çevirmelisiniz. Yap işlet devret projelerinin de süratle Türk Lirası'na çevrilmesi gerekiyor. Dolar’a endeksli otoyol Türk lirası var bunları da tamamen Türk lirası yapılması gerekir. Türkiye’de halka ağır bir fatura ödettirilmemesi açısından bu önerinin işleve konulması lazım” diye konuştu.

"TRUMP'IN ATTIĞI HER TWEET TÜRK HALKININ ONURUNU ZEDELİYOR, ASLA KABUL ETMİYORUZ" 

ABD Başkanı Trump’ın Türkiye aleyhine sosyal medyadan paylaştığı mesajlara da eleştiriler getiren Kılıçdaroğlu, “Bugün işlenen dış politikanın tam 180 derece değişmesi gerekir. Dış politikada dost düşman ülkeler yoktur. Dış politikada çıkarlar vardır. Her ülke kendi politikasını çıkarları üstüne oluşturur. Güçlü bir ekonomi oluşturmalısınız. Güçlü bir ekonomi oluşturamazsınız başka ülkelerin sömürdüğü bir ülke konumuna dönüşürsünüz. Trump bir tweet atıyor, Türkiye’de rakamlar değişiyor. Kırılgan bir ekonomi olduğu için böyle oluyor. Trump’ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz asla doğru bulmuyoruz. Bu konuda Türkiye’de bir görüş birliği sağlanması da çok önemli. Dış politikanın iç politika malzeme haline getirilmemesi lazım” şeklinde konuştu.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 1 dakika önce
    yahu sen muhalefet misin iktidar sözcüsü mü?
  • Misafir 12 dakika önce
    Benim döviz kur’larıyla ilgili farklı bir tezim var. Doğruluğu yanlışlığı tartışılabilir, araştırılabilir. Öncelikle ekonomi dediğimiz şey ne yazık ki matematikte hesaplandığı gibi pratikte aynı karşılığı bulmamaktadır. Örneğin bir kredi almak istesek, vade uzadıkça, ödeyememe gibi risklerde faiz oranı artıyor. Kredinin türüne göre, bulunulan coğrafiye ve içinde bulunulan şartlara göre de değişmektedir. Paranın gelecekteki değeri bilimsel olmayan kıstaslara göre hesaplanmaktadır. Bu da hep kat kat artış yönünde hesaplanmaktadır. Bugünden hesaplanan para, faiz, kira, ürün veya hizmetin gelecekteki değeri, gerçekten hesaplandığı gibi mi çıkmaktadır? Bana göre kur; hangi ülkenin parası olursa olsun birbiriyle eşit olmalıdır. 1₺=1$, 1₺=1€ , 1₺=1 Rus Rublesi, 1$=1€ gibi... Yarın meclisten bir kanun çıksa tüm para birimlerinin kurlarını bir (1) Türk Lirası (₺) olarak sabitlese ne değişir, neler yaşanır? Kurdan dolayı zarar görenler için çözüm ise; şirketler için, döviz varlıklarını 1₺ kurundan kur değerlemesi yapması sağlanmalıdır. Kur nedeniyke ortaya çıkan zararlarını vergi hesaplamalarında zararı yok edinceye kadar süresiz olarak gelmiş yıl zararları (mevcut kanun geçmiş yıl zararlarına 5 yıl izin veriyor) olarak vergi matrahından indirilmesine izin verilmelidir. Vatandaşların zararını ise bir kereye özel olarak devlet tarafından karşılanmalıdır. Artık 10 bin doları olan 10 bin Türk Lirası var demektir. Bundan sonra herkes sattığı ürün veya hizmet fiyatlarını revize ederek süreç ilerlemiş olur. Netice ise hiç bir ülke, diğer bir ülke üzerinden ekonomik değerler üzerinden oyun oynamaya kalkamaz. İnsanlığın geleceği için eşitlik ve adalet olmazsa olmazlardandır.
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