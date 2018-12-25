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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, söz konusu konuşmasındaki Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıran düzenlemenin ardından Ankara 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde dava açtı.
AA'nın haberine göre mahkeme, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan açılan davada, Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran 2018'de yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle 26 Kasım 2018'de "kovuşturmanın durdurulmasına" karar verdi.
Mahkemenin gerekçeli kararında, Anayasa'nın 83/4'üncü maddesinde "Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır" hükmü bulunduğu ifade edilerek, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kovuşturmaya devam edilebilmesi için TBMM'de dokunulmazlığının kaldırılmasının gerektiği savunuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, üst mahkeme nezdinde karara itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi ise kovuşturmanın durdurulması kararını kaldırdı.
Mahkemenin kararında, 6718 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na geçici 20'nci maddenin eklendiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Bu maddeye göre, 20 Mayıs 2016 tarihinden önceki suçlar nedeniyle yasama dokunulmazlığına ilişkin dosyası bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasa'nın 83'üncü maddesinin 2'nci fıkrasının 1'inci cümlesi hükmünün uygulanmayacağı bildirilmiştir.
20 Mayıs 2016 tarihinden önceki suçlar yönünden yasama dokunulmazlığının süresiz olarak kaldırılması Anayasa'nın geçici maddesi olarak kabul edilmiş olduğundan, sanığın yeniden milletvekili seçilmesinin bu suç yönünden dokunulmazlık kazanmasına yeterli olamayacağı kanaatine varılmakla, Ankara 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesinin kovuşturmanın durdurulması kararının, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, AA'ya yaptığı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Erdoğan'ın bütün siyasilere yönelik şikayetlerini geri çektiğini, bu davanın da şikayetten vazgeçtikleri davalar arasında bulunduğunu ancak "kamu görevlisine hakaret" suçunun şikayete tabi olmaması sebebiyle kamu davasının sürdüğünü ifade etti.
Aydın, şunları kaydetti:
"Yargıtay, Enis Berberoğlu kararında, Parlamento kararıyla dokunulmazlığın kaldırılmasıyla Anayasa değişikliğiyle dokunulmazlığın kaldırılması arasında fark bulunduğuna dikkati çekmişti. Kılıçdaroğlu, Ankara 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesindeki davada da dokunulmazlığının Anayasa değişikliğiyle kaldırılmasıyla yargılanıyordu. Ancak mahkeme bizce hukuken hatalı şekilde durma kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine üst mahkeme, Yargıtay kararına uygun olarak itirazı kabul etti ve Kılıçdaroğlu'nun bu dosyaya münhasır olarak dokunulmazlık kazanmadığına hükmetti. Üst mahkemenin kararı, Yargıtay ve Anayasa hükümlerine uygundur."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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