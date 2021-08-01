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Haberler Gündem Politika Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun 'ormanlarda yapılaşma' açıklamasına Bakan Ersoy'dan tepki
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Kılıçdaroğlu'nun 'ormanlarda yapılaşma' açıklamasına Bakan Ersoy'dan tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanına verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak" sözlerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yanıt verdi. Ersoy, "Bu düzenleme bugün değil, 1982 yılında çıkarılan kanun ile 3 Bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan yetkinin, uzmanlığı gereği Bakanlığımızla sınırlandırılmasından ibarettir" dedi.

Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun 'ormanlarda yapılaşma' açıklamasına Bakan Ersoy'dan tepki
Bakan Ersoy'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
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HABERTURK.COM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ormanlarda yapılaşma hakkındaki Twitter'daki açıklamalarına tepki geldi.

Kılıçdaroğlu "Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanına verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak. Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!" ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI'NDAN YANIT

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Kılıçdaroğlu'na Twitter'dan yanıt vererek, "Sayın Kılıçdaroğlu, bu düzenleme bugün değil, 1982 yılında çıkarılan kanun ile 3 Bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan yetkinin, uzmanlığı gereği Bakanlığımızla sınırlandırılmasından ibarettir. Birlik ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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