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CHP'de yerel seçim hazırlığı
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Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimde "fermuar sistemi"ni düşündüğü öğrenildi

Belediye meclisi adaylarını 'fermuar sistemi' ile belirlemeye hazırlanan CHP’nin listelerinde; bir genç, bir kadın, bir erkek adaya yer vereceği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'ittifak' konusunda ise "Partiler arasında ittifak olmayacak, tabanla birlikte hareket edeceğiz. Bazı yerlerde belediye başkanı bizden, başkan yardımcıları diğer partilere yakın isimlerden olabilir" dediği belirtildi

30.09.2018 - 11:27 | Güncelleme: Genel

CHP’nin Bolu Abant’taki kamp programının ikinci gününde, yerel seçim hazırlıkları konuşuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığındaki toplantıda, milletvekillerinin çoğunluğu, belediye başkan adayları belirlenirken, parti örgütünün ve kamuoyunun görüşünün alınmasını, “katılımcı” bir politika izlenmesini talep etti. Milletvekillerinin ardından konuşan Kılıçdaroğlu’nun ekonomideki gelişmeler konusunda, “Krizden çıkışın olduğunu anlatmak ve halkın umudunu kırmamak lazım. Topluma çözüm önerileriyle gitmek zorundayız. Her milletvekili arkadaşım sorumlu ve görevlidir. Sahaya çıkın, kahvehanelere gidin, ev ev gezin dolaşın. CHP’lilerin olmadığı yerlere gidin, vatandaşı dinleyin. Partimizin çözüm önerilerini anlatın” dediği belirtildi.

EKONOMİK GELİŞMELER HALKA ANLATILACAK

Bu çerçevede, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşacak heyetlerin bir kez daha ekonomik gelişmeleri halka anlatmak üzere görevlendirileceği, Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası’nın da düzenli olarak basın açıklaması yapacağı kaydedildi.

Kılıçdaroğlu’nun belediye meclisi adaylıklarında gençler ve kadınlara öncelik tanınması gerektiğini belirterek, “İl örgütleri anlaşsın. Belediye meclis üyeliklerini alanında uzman olan gençlere ve kadınlara emanet edelim” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun belediye meclis adaylıklarında, bir genç, bir kadın, bir de erkek olmak üzere bir “fermuar sistemi” uygulanabileceğini söylediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun belediye başkan adaylarının nasıl belirleneceği konusunda ise, “Parti örgütü ne derse o olur. Örgüt bir aday üzerinde uzlaşsın hemen açıklayalım” dediği ifade edildi.

"HEPİNİZDEN ETKİN MUHALEFET İSTİYORUM"

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun yeni yasama dönemindeki Meclis çalışmalarına ilişkin olarak ise “Meclis’i işlevli kılmalıyız. Hepinizden etkin bir muhalefet istiyorum. Artık çoğunlukta değiller” dediği kaydedildi. Ak Parti ile MHP arasındaki ittifakı da değerlendiren Kılıçdaroğlu’nun, “CHP’den korktukları için ittifak yapmak zorunda kalıyorlar” yorumunu yaptığı kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun, milletvekillerinden gelen “ittifak” soruları üzerine ise, “Partiler arasında ittifak olmayacak, tabanla birlikte hareket edeceğiz. Bazı yerlerde belediye başkanı bizden, başkan yardımcıları diğer partilere yakın isimlerden olabilir” dediği öğrenildi.

ABANT'TAKİ MYK'NIN GÜNDEMİ "YEREL SEÇİM"

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün Abant’ta toplanacak. Toplantının tek gündemini ise yerel seçim hazırlıkları oluşturacak.

VEKİLLERE SORDU

Toplantılarda, milletvekillerine içerisinde bir dizi sorunun olduğu formlar dağıtıldı. Formlarda, “Belediye başkanlarının halka mesajı ne olmalı?”, “Belediye politikaları nasıl belirlenmeli?” gibi sorular yer aldı. Böylece, yerel seçim hazırlıkları ile bir süre sonra açıklanacak Yerel Seçim Strateji Belgesi’ne ilişkin milletvekillerinin katkılarının alınması amaçlandı.

"BELEDİYECİLİK BİZİM İŞİMİZ"

Kampta Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sunum yaptı. Sunumda, 2011 yılından bu yana gerçekleştirilen seçimlere ilişkin sonuçlara ilişkin veriler yer alırken, 2014 seçimlerinde, az farkla kaybedilen ve kazanılan belediyeler ayrı bir kategoride değerlendirildi. Sunumda, “Araştırma” ve “iletişim” olmak üzere ikiye ayrılan çalışma alanlarına ilişkin şu bilgiler yer aldı:

- Araştırma İzleme Sabit Ekibi: Saha araştırmaları yürütecek ve rakip partilerin söylemlerinin ve CHP’nin aday adaylarının seçmen üzerindeki etki analizini çıkaracak.

- Veri ve Durum Yorumlama, İçerik Üretme ve Dinamik Yorumcular: Bu ekip ise araştırma ekibinin ürettiği verileri, parti politikaları ve seçim stratejisi filitrelerinden geçirerek yorumlayacak, alternatif fikirler üretecek.

- İletişim Ekibi: Diğer iki ekipten gelecek veriler ışığında çalışmalar yapacak. Bu verileri siyasi mesaja, farklı toplum gruplarının diline uygun hale getirecek.

Toplantıda, ekonomi üzerinden, “AK Parti’nin Türkiye’yi yönetemediği” vurgusunun yapılmasının faydalı olacağı belirtildi. Görevlerinden istifa eden AK Partili belediye başkanlarının durumuna da vurgu yapılarak seçmene, “Siz seçiyorsunuz, onlar görevden alıyorlar” diye seslenilmesi konusunda da uzlaşmaya varıldı. Toplantılarda, kampanya sloganları da konuşuldu. “Belediyecilik bizim işimiz” söyleminin öne çıktığı belirtildi.

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