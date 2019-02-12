CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin Ankara Batıkent'teki baba ocağına gelen Kılıçdaroğlu ve partililer, kurulan taziye çadırında şehidin babası İlhami ve eşi Gizem Özcan ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, şehidin babası ile bir süre sohbet etti.