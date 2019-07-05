CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'nın Örencik, Ormanlı, Karamandere ve Aydınlar mahallerini ziyaret etti.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ile İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ziyarete eşlik etti. CHP heyetinin ilk durağı CHP Çatalca İlçe Başkanlığı oldu. Partililer ile bir araya gelen heyet ardından Ak Partili Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'i ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından konuşan İmamoğlu 'seçim bitti artık hizmet zamanı. Başkana hayırlı olsun ziyaretine geldik' dedi. Üner ise ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler ardından bir köy kahvesine girdi. Vatandaşlar Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na börek ikram etti. Çok sayıda vatandaş İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirdi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ardından Örencik Mahallesi'ne gelerek vatandaşlarla buluştu. Mahalle sakinlerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Seçimden önce buraya gelmiştim ve size söz vermiştim; 'seçimi kazanacağız ve Ekrem İmamoğlu ile buraya geleceğiz' Sizin diyorum size ait diyorum. Siz onu seçtiniz o bundan dolayı en güzel hizmetleri sunacak. Her şey çok güzel oldu ama daha da güzel olacak" şeklinde konuştu.