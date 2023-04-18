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Kılıçdaroğlu ve Nebati arasında yatırım polemiği

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ülkeye 300 milyar dolar yatırım getireceğim" vaadine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den cevap geldi. Kılıçdaroğlu'nun Nebati'nin katıldığı TV programı yayınını sosyal medyadan alıntılaması üzerine ikili arasında polemik yaşandı

Kılıçdaroğlu ve Nebati arasında yatırım polemiği
HABERTURK.COM

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde, "Ülkeye 300 milyar dolarlık yatırım getireceğim" şeklindeki sözleri gündem yaratmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri bir TV programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye soruldu. Bakan Nebati, bu vaatle ilgili, "300 milyar dolar nasıl gelecek? 300 milyar dolarlık fonun buraya gelmesi için çok özel bir ikramı olması lazım. Bunun Türkçesi tefeciliktir, size tefeci faizi vereceğim bana o parayı getirin demektir" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yer bulan bu sözleri alıntılayarak, "Kişi kendinden bilir işi. Erdoğan buna kim, niye yatırım sözü versin? Ancak borç verirler. Ben oradayken sen bunu göndermiştin Londra’ya; bir tarafta bizim şampiyonlar ligi ekonomistlerimiz, diğer tarafta bu. Tabii ki kimse takmaz bunu" diyerek Nebati'ye cevap verdi.

Bu paylaşımın ardından Nebati de Kılıçdaroğlu'nun sözlerini alıntıladı ve "Sayın Kılıçdaroğlu, bizim yolumuz belli, alnımız açık. Yüksek faiz vermiyoruz, "Bize borç değil yatırım için gelin" diyoruz. Tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz. İnsanımıza daha fazla iş imkanı yaratmak, üretimi ve ihracatı artırmak için yapıyoruz ne yapıyorsak. Üretime ve istihdama darbe vurma pahasına küresel tefecilerin peşinde koşan, bunca yıllık kazanımı heba edecek ithal ekonomi komiserlerinden medet uman senin gibilerin ne yaptığımızı anlamaması doğal" şeklindeki ifadelerini paylaştı.

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