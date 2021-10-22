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Kılıçdaroğlu: Yurt sorununu 1 yıl içinde bitireceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah’ın izni ile iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Yurt sorununu öyle 10 yıl, 15 yıl, 5 yıl değil 1 yıl içinde bitireceğiz" dedi

Kılıçdaroğlu: Yurt sorununu 1 yıl içinde bitireceğiz
İHA

CHP Lideri Kemal Kııçdaroğlu, Ankara'da bir kapalı yüzme havuzunun temel atma törenine katıldı. Temel atma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin CHP’nin belirlediği Belediyecilik İlkeleri’ne uyarak belediyelerin refah seviyesini artırdıklarını söyledi

Türkiye’de gündeme gelen yurt sorunu hakkında açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, “Üniversiteyi kazanan bir çocuk heyecanla üniversitesine gönderilir. Sizin huzurunuzda söylüyorum. Allah’ın izni ile iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Yurt sorununu öyle 10 yıl, 15 yıl, 5 yıl değil 1 yıl içinde bitireceğiz” diye konuştu.

Türk Lirasının değer kaybetmesi konusunda değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, “Para harcanırken, siyasi otorite halkını düşünmek zorundadır. Türk Lirası bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Nasıl olur da Türk Lirası güneş görmüş kar gibi erir? Huzuru getireceğiz, bereketi getireceğiz, birlikte yaşamayı getireceğiz. Hiç kimseyi kimliğinden ötürü, inancından ötürü, yaşam tarzından ötürü ayırmayacağız ayrıştırmayacağız” ifadelerini kullandı.

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