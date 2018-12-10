Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 13 Şubat'taki grup toplantısında Man Adası'na para transferi yaptığı iddiasında bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 130 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.



“İNANILMASI GÜÇ İFADELERDE BULUNDU”

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre mahkeme, hükmettiği tazminatın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşmada, davacı Recep Tayyip Erdoğan hakkında inanılması güç ve kabullenilmesi mümkün olmayan hakaret dolu ifadelerde bulunduğu kaydedildi.

“NE ANLAMA GELDİĞİNİ EN İYİ BİLEN KİŞİLERDEN”

Söylenilen sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında kalamayacağının altını çizen mahkeme, ana muhalefet partisi başkanının söylediği sözlerin ne anlama geldiğini en iyi bilebilecek kişilerden olduğunun tartışmasız olduğunu belirtti.

“KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOK”

Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin ağır hakaret içerdiği anlatılan gerekçeli kararda, “siyasetçi de olsa hiç kimsenin açıkça hakaret teşkil eden bu denli ‘düşük değerli ifadelere’ katlanma yükümlülüğü bulunmaz” ifadelerine yer verildi.

“SÖZLERİN NE ANLAMA GELECEĞİNİ BİLMELİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı olmasından kaynaklı olarak ayrı ve istisnai bir konumunun bulunduğu kaydedilen kararda, Kılıçdaroğlu’nun ana muhalefet partisinin genel başkanı olduğu ve sorumsuz olmadığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun söylediği sözlerin ne anlama geleceğini bilmesi, bilebilmesi gerektiği vurgılandı.

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