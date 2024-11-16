Kılıçlı yemin soruşturmasında teğmenlere tebligat gitti

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TV100 yayınında bölüm birincisi ve alay kıdemlisi olan teğmenlere "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevklerine ilişkin tebligatın ulaştırıldığını söyledi.

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve kılıçlı yeminleri tartışma konusu olmuş ve haklarında işlem başlatılmıştı.

Tebligatta "TSK'nın itibarına zarar verecek tutum ve davranışlarla ilgili" TSK disiplin kanunun 20. maddesine atıf yapıldığını belirtti.

Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık yemini eden teğmenlerin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmeleri kabul edilemez.



Bu ülkede Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk’ün… — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 16, 2024

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CHP LİDERİ ÖZEL: KABUL EDİLEMEZ

Konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık yemini eden teğmenlerin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmeleri kabul edilemez.

Bu ülkede Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk’ün askeridir.