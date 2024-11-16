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        Haberler Gündem Kılıçlı yemin soruşturmasında teğmenlere tebligat gitti

        Kılıçlı yemin soruşturmasında teğmenlere tebligat gitti

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, iki teğmene ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkedildiklerine ilişkin tebligat yapıldığını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuyla ilgili olarak "Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık yemini eden teğmenlerin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmeleri kabul edilemez" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 21:02 Güncelleme: 16.11.2024 - 21:02
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        Teğmenlere tebligat gitti
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        Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TV100 yayınında bölüm birincisi ve alay kıdemlisi olan teğmenlere "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevklerine ilişkin tebligatın ulaştırıldığını söyledi.

        Tebligatta "TSK'nın itibarına zarar verecek tutum ve davranışlarla ilgili" TSK disiplin kanunun 20. maddesine atıf yapıldığını belirtti.

        25 KASIM İŞARET EDİLMİŞTİ

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hukuki sürecin 25 Kasım'a kadar tamamlanacağını söylemişti.

        Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve kılıçlı yeminleri tartışma konusu olmuş ve haklarında işlem başlatılmıştı.

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        CHP LİDERİ ÖZEL: KABUL EDİLEMEZ

        Konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

        Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık yemini eden teğmenlerin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmeleri kabul edilemez.

        Bu ülkede Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk’ün askeridir.

        Trikopis’in askeriyiz mi diyeceklerdi?

        "Keşke Yunan kazansaydı" diyen Fesli Hocanız gibi…

        Siyasi iradenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sürüklediği bu fahiş hatadan bir an önce dönülmelidir. Aksi durumda tarih önünde bu kararın altında kalacaklardır.

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        #haberler
        #Özgür Özel
        #kılıçlı yemin
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