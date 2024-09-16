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        Kılıktan kılığa girip evlere dadandılar

        İstanbul'da kılıktan kılığa girerek evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kadın zanlı yakalandı. Tutuklanan kadınların farklı kıyafetlerle yaptıkları hırsızlıklar ise güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:02 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:10
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Üsküdar, Maltepe ve Kadıköy ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı.

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        Güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlıklık olaylarını 4 kadının gerçekleştirdiğini belirledi.

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        Güvenlik kameralarının detaylı incelemesinin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

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        3 ilçede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Miraç Ç. (23), Özlem Ç.(19) ve Petek Ç.(18) yakalanarak gözaltına alındı.

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        Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden Miraç Ç.'nin daha önceden 36 tane, Özlem Ç.'nin 5 tane, Petek Ç.'nin ise 30 tane suç kaydı olduğu belirlendi.

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        Polis soruşturmasında 3 ayrı evden binlerce liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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        3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #istanbul
        #hırsızlık
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