Kılıktan kılığa girip evlere dadandılar
İstanbul'da kılıktan kılığa girerek evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kadın zanlı yakalandı. Tutuklanan kadınların farklı kıyafetlerle yaptıkları hırsızlıklar ise güvenlik kameralarıyla görüntülendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Üsküdar, Maltepe ve Kadıköy ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlıklık olaylarını 4 kadının gerçekleştirdiğini belirledi.
4 şüphelinin dikkat çekmemek ve yakalanmamak için kılık değiştirdiği, farklı tarzlarda kıyafet tercih ettikleri belirlendi.
Güvenlik kameralarının detaylı incelemesinin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
3 ilçede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Miraç Ç. (23), Özlem Ç.(19) ve Petek Ç.(18) yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden Miraç Ç.'nin daha önceden 36 tane, Özlem Ç.'nin 5 tane, Petek Ç.'nin ise 30 tane suç kaydı olduğu belirlendi.