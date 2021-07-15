15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kilis'te şehitlikte düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.Programda Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve diğer ilgililer, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.Kabir ziyaretlerinin ardından Vali Soytürk, şehit yakınlarıyla sohbet etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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