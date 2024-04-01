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        Haberler Gündem Kilis Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Kilis Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen oldu! Kilis Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        31 Mart 2024 Yerel Seçiminde vatandaşlar belediye başkanı ve diğer yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti ve saat 16.00'da oy verme süreci sona erdi. Seçim yasağının kalkmasıyla il il kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı. Buna göre; Kilis Belediye Başkanı belli oldu. İşte, 31 Mart 2024 Kilis Yerel Seçim sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 04:10 Güncelleme: 01.04.2024 - 04:10
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        Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. Bu seçimde YSK, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. Milyonlarca seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek, saat 07.00 ile 16.00 arasında oy kullanarak, yerel yöneticilerini seçti. Seçim yasağının kalkmasıyla kesin olmayan sonuçlar açıklandı. İşte, Kilis şehri yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

        GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        HAKAN BİLECEN BELEDİYE BAŞKANI OLDU!

        Anadolu Ajansı verilerine göre saat 04.00 itibarıyla sandıkların yüzde yüzü açıldı

        Resmi olmayan verilere göre Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen oldu.

        CHP adayı Hakan Bilecen, oyların yüzde 41.98'ini aldı.

        KİLİS SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        31 MART 2024 KİLİS İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Kilis ilçelerinin seçim sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

        KİLİS İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2019 YEREL SEÇİMLERDE KİLİS'TE HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?

        Kilis'te Ak Parti adayı Mehmet Abdi Bulut yüzde 47.26 oy oranı ile Belediye Başkanı olurken; MHP Belediye Başkan adayı Ömer Yabancı yüzde 32.58 oy aldı, İyi Parti Belediye Başkan adayı Ahmet Nalçacıoğlu ise yüzde 16.87 oy oranı ile seçimi tamamladı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU

        49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.

        İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!

        31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Haberturk.com'dan takip edebilirsiniz.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberturk.com üzerinden 30 büyükşehrin canlı sonuçlarını takip edebilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

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