EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU

49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.

İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.

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