Kilis Belediyespor - Osmaniye Özel İdare Sağlık maçı rakamları

Türkiye Kupa 2.Tur heyecanı devam ediyor. Kilis Belediyespor, 12 Eylül 2018 Çarşamba günü Osmaniye Özel İdare Sağlık takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:00. Ev sahibi Kilis Belediyespor, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Osmaniye Özel İdare Sağlık, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 466 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kilis Belediyespor kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Osmaniye Özel İdare Sağlık sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.
Kilis Belediyespor son haftadaki Adana BŞBld müsabasında 4-2 yenildi.
Osmaniye Özel İdare Sağlık ise Ceyhanspor karşılaşmasında 2-1 kazandı.
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