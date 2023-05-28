Kilis Seçim Sonuçları 2023: Kilis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Kilis başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Kilis Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Kilis seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Kilis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Kilis Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 85.31 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:25 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Kilis Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 57.200 oyla yüzde 70.12 - Kemal Kılıçdaroğlu: 24.378 oyla yüzde 29.88 aldı.

Kilis 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 57.200 oyla yüzde 70.12

Kemal Kılıçdaroğlu: 24.378 oyla yüzde 29.88

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 55.451 oyla yüzde 65.55 - Kemal Kılıçdaroğlu: 22.853 oyla yüzde 27.02 oy oranı elde etmişti.

