Parkta oyun aletlerinin zarar gördüğü yangın, çocukların ısınmak için yaktığı ateşten çıkmış

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, parkta çocuk oyun aletlerinin zarar gördüğü yangının, M.Y.S. ve M.B. adlı çocukların ısınmak için yaktıkları ateşten çıktığı ortaya çıtı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Y.S. ve M.B., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Saraçmehmet Çavuş Mahallesi'ndeki Musalla Parkı'nda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Oyun aletlerinin yandığını gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında parktaki oyun grupları, kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangını çıkaran kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatırken, belediye yetkilileri de suç duyurusunda bulundu.
Ekiplerin yaptığı araştırmada, yangını M.Y.S. ve M.B.´nin çıkardığı belirlendi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan iki çocuk, ifadelerinde yangının, soğuk havada ısınmak için yaktıkları ateşten çıktığını söyledi. Yangının kaydıraklara sıçraması üzerine de söndürmek istediklerini ancak başaramadıklarını belirten çocuklar adliyeye sevk edildi. M.Y.S. ve M.B., savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-11-16 13:55:36
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