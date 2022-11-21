Karkamış'a roketli saldırı: 3 ölü, 10 yaralı (6)

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ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI YAKININA 2 ROKET MERMİSİ DÜŞTÜ

Suriye´nin Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG´li teröristler tarafından ateşlenen 2 roket mermisi, Kilis´in Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına düştü. Boş araziye düşüp patlayan mermiler, herhangi bir can kaybına yol açmadı. Roketin atıldığı noktalardaki teröristler, sınırda konuşlu birlikler tarafından ateş altına alındı.

Kilis'e dün akşam saatlerinde yapılan roketli saldırıda 1 asker ile 7 polis memuru yaralanmıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis KİLİS, DHA

2022-11-21 15:17:09



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