Karkamış'a roketli saldırı: 2 ölü, 19 yaralı (11)

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BAKAN SOYLU, KİLİS'TE YARALI GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karkamış'ın ardından Kilis'e geldi. Bakan Soylu ve beraberindekiler, PKK/YPG'li teröristlerce dün düzenlenen roketli saldırıda yaralanan 1 asker ile 7 polisi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Tedavileri süren 4 özel harekat polisi ve bir uzman çavuşu ziyaret eden Bakan Soylu, yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı. (DHA)Raşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-11-21 22:15:56



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