Kilis'e roketli saldırı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)SURİYE'nin Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG´li teröristler tarafından Kilis'e yönelik roketatar saldırısı yapıldı.
Gece saatlerinde Tel Rıfat kırsalından teröristler tarafından ateşlenen 3 roket mermisi, Kilis´in Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına düştü. Boş araziye düşüp patlayan mermiler, herhangi bir can kaybına yol açmadı. Roketin atıldığı noktalardaki teröristler, güvenlik güçleri tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, kimsenin yaralanmadığı belirtilerek, "Terör örgütü tarafından 22.11.2022 tarihinde saat 21:25 sularında Tel Rıfat bölgesinden atılan 3 adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Kilis´te sınır hattına düşmüştür. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır" denildi.
Kilis'e pazar günü yapılan roketli saldırıda 1 asker ile 7 polis memuru yaralanmıştı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-11-22 22:24:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.