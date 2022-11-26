Zafer Partisi lideri Özdağ, Kilis'te



Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kilis'e geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, beraberindeki partililerle Kilis Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret etti. Özdağ, esnafla sohbeti sırasında, Kilis'te çok sayıda Suriyeli sığınmacı bulunduğunu ve iktidara gelmeleri halinde ülkelerine geri göndereceklerini söyledi. Sanayi sitesindeki esnaftan biri ise "Çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Suriyeliler olmamış olsa çalışacak işçi yok. Sığınmacıların gitmesi, Kilis'i çok etkiler. Memlekette işsiz yok ki işçi arıyoruz, işçi yok" diyerek Özdağ'a tepki gösterdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-11-26 15:44:55



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