Kilis´te, 9 kaçak göçmen yakalandı



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-KİLİS´te, polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda Suriye´den Türkiye´ye yasa dışı yollarla giren 9 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir evde yabancı uyruklu kişilerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda Suriye´den Türkiye´ye yasa dışı yollarla geldiği belirlenen Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, evde bulunan ve göçmenlerin geçişlerini organize ettiği belirtilen ismi açıklanmayan 2 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-11-28 18:54:47



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