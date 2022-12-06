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Kilis'te, 400 yataklı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi hizmete açıldı

DHA

Kilis'te, 400 yataklı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi hizmete açıldı


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, AB fonlarından sağlanan 50 milyon euro ile yapımı tamamlanan 400 yataklı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi, törenle hizmete açıldı.
Kilis'te yapımı tamamlanan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin açılışı için tören düzenlendi. Törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, milletvekilleri, Alaeddin Yavaşça'nın eşi Ayten Yavaşca ile bürokratlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Ayten Yavaşca, eşinin Kilisli olmakla sürekli övündüğünü söyledi.
Kilis Valisi Recep Soytürk ise Kilis'in, sınır komşusu Suriye iç savaşının ardından binlerce Suriyeliyi misafir ettiğini belirterek, "Bu kadar kişiyi misafir etmek 147 bin Türk nüfusa, ek olarak 91 bin nüfusu ağırlamak kolay değildir. En büyük sorunlardan biri sağlık hizmetleriydi. Mevcut hastanemiz 91 bin misafiri kaldıracak bir kapasitede değildi. Bu çerçevede yapılan yeni hastanemiz çok güzel oldu" dedi.
'BAŞARI HİKAYESİ'
Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay ise konuşmasında, Kilisli olduğunu hatırlatarak, "Göçmen sağlığı projesi tüm dünyanın kabul ettiği ülkemiz için başarı hikayesidir. Göçmen sağlığı 30 ilimizde 187 göçmen sağlığı merkeziyle yaygınlaştırılmıştır. AB ile bakanlığımızın yaptığı ortak çalışma sonucu Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Hastanesi'nin bir eseridir" diye konuştu.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin 10 yılı aşkın süredir dünyada en çok Suriyeli mülteciyi barındırdığını belirterek, "Türkiye'nin savaştan kaçanlara ev sahipliği yapma konusundaki muazzam çabalarını takdir ediyoruz. Bu çabalarında Türkiye'ye destek oluyor ve yetkili Türk makamları ve Türk halkıyla birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. Ancak bunlar geçici çözümlerdir. Asıl çözüm, Suriyelilerin güvenli bir şekilde evlerine dönebilmelerini sağlamak olacaktır. Bunun için de siyasi bir çözüme, yani Suriye'de 11 yılı aşkın süredir devam eden amansız savaşın sona erdirilmesine ihtiyaç var. Türk halkı gibi biz de bu soruna siyasi bir çözüm bulunmasını istesek ve bu yönde çaba sarf etsek de maalesef çözülemedi. Bunun sorumluluğu Suriye rejimine ve onun uluslararası destekçilerine aittir" dedi.
BAKAN KOCA'DAN VİDEOLU MESAJ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gönderdiği video mesaj da törende yayımlandı. Bakan Koca mesajında, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin Avrupa Birliği tarafından yapılan uluslararası katkının ve yürütülen iş birliğinin somut tezahürü olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve Bakanlığımızın ortak çalışmalarıyla inşa edilen hastanemiz ve ağız diş sağlığı merkezimiz, nitelikli hasta odaları, uluslararası standartlara sahip ameliyathaneleri ve son teknolojik cihazlarla çağına uygun sağlık hizmetlerini herkesi kucaklayan anlayışla gerçekleştirmek üzere Kilis halkının hizmetine sunulmuştur" dedi.
Konuşmaların ardından törene katılanlar kurdelesini kestikleri hastaneyi dolaştı. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-12-06 15:55:42

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